Фонд развития Армении в течение 2017 года провел структурные изменения, достигнув заодно серьезных показателей своей деятельности как по линии привлечения инвестиций в страну, так и увеличению экспортных объемов.

Прежде всего, как отметил исполнительный директор Фонда развития Армении Авак Авакян, сменился мандат Фонда: он стал из структуры общей направленности органом по содействию бизнесу. Кроме того, в функции Фонда развития Армении больше не входит туристический компонент, но при этом перечень задач пополнился услугами постобслуживания. Иначе говоря, у Фонда появилась консультационная функция бизнеса, в рамках которой в течение этого года были решены проблемы, возникшие в работе порядка восьми зарубежных и местных предпринимателей.

Отвечая на наш вопрос, с какими в основном проблемами сталкивается бизнес в Армении, г-н Авакян отметил, что в целом они охватывают два направления.

“Первое из них — недостаточная информированность хозсубъектов о действующем законодательстве. К примеру, многие при экспорте продукции либо не знают, что нужна сертификация, либо не имеют достаточной информации о том, как ее получить. То же самое касается инвесторов. А нам нужно, чтобы инвестор пришел сюда с “открытыми глазами”, полностью осведомленный о деталях законодательства в той области, где намерен вести деятельность. Это позволит ему в дальнейшем получать прибыль, потому что в противном случае, если он потерпит фиаско, то потом будет рассказывать другим потенциальным инвесторам, что у него в Армении ничего не получилось, — пояснил глава Фонда. — Второе направление связано с администрированием. Для бизнеса государство двигается слишком медленно, причем такого мнения придерживаются предприниматели практически во всех странах. Поэтому мы пытаемся в рамках закона несколько сокращать сроки реализации тех или иных процессов. К примеру, если для предоставления какого-то документа, согласно порядку, отводится от одного до 30 дней, то мы звоним в эту структуру и просим выдать, скажем, за пять дней, чтобы ускорить процесс с учетом того, что для бизнеса каждая минута дорога”, — детально представил ситуацию г-н Авакян.

Говоря об итогах деятельности Фонда по привлечению инвестиций, он отметил, что за этот год в армянскую экономику усилиями возглавляемой им структуры было привлечено из-за рубежа инвестиций на сумму в 15 млн 388 тыс. долларов. Для сравнения: этот показатель в прошлом году равнялся нулю. Плюс на сегодня портфель Фонда включает 29 инвестиционных предложений, общая стоимость которых достигает порядка 1 млрд 578 млн долларов.

Крупнейшим инвестиционным проектом этого года стало привлечение порядка 10 млн долларов со стороны итальянской мультинациональной компании IDS, которая совместно с армянской компанией Technology and Science Dynamics (TSD) создаст новую ИТ-лабораторию в Армении, а после приступит уже к производству чипов, микрочипов и т.д.

Правда, пока проект находится на стадии переговоров, но, как надеется г-н Авакян, до конца года будет заключен окончательный договор и начнется его реализация.

Наряду с этим за этот год при содействии Фонда развития Армении в международных выставках приняли участие порядка 70 компаний из самых разных сфер, в результате чего с зарубежными оптовыми покупателями и поставщиками были заключены контракты на экспорт в размере 5,1 млрд драмов.

“Эта сумма превышает прошлогодний показатель на 149% при практически тех же расходах. В прошлом году затраты составили 210 млн драмов, а в этом году — чуть больше 230 млн драмов. Для сравнения: в прошлом году каждый потраченный драм приносил в Армению 10,7 драмов, в этом — 23,9”, — в цифрах представил ситуацию директор Фонда. Он также добавил, что армянский павильон на прошедшей в российской столице международной выставке WorldFood Moscow 2017 был признан лучшим, а участвующим компаниям удалось заключить во время выставки множество договоров на сумму более 500 млн драмов.