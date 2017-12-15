Экономика Декабрь 15, 2017 | Автор : admin

Премьер-министр Карен Карапетян 13 декабря совершил рабочую поездку в Армавирскую область.

В присутствии главы правительства в общине Шеник Армавирской области состоялось официальное открытие солнечной электростанции “Грин Энерджи” с установленной мощностью 1 МВт. Станция полностью построена силами местных организаций в сотрудничестве с компаниями “Баграмяншин”, “АКБА Лизинг” и “Штиген”. Строительство осуществлено в этом году за 3,5 месяца, объем инвестиций составил 750-800 тыс. долларов США. В ходе строительства создано 70 рабочих мест, для выполнения работ привлечены жители прилегающих общин и сел. Станция состоит из 3124 поликристаллических солнечных панелей и 37 солнечных инверторов, которые приобретены у ведущих мировых компаний по их производству. Ожидается, что станция сможет обеспечить производство 1600 МВт/ч электроэнергии. Премьер-министр приветствовал выполненную работу, отметив, что солнечная энергетика в Армении имеет большой потенциал развития, и увеличение числа солнечных электростанций свидетельствует о прогрессе в сфере.

Карен Карапетян посетил также созданные компанией “Спайка” в общине Шеник Армавирской области интенсивные сады, ознакомился с ходом и перспективами расширения инвестиционной программы. Главе правительства представили, что около 30 га черешневых и 22 га абрикосовых садов орошаются капельным способом, который достаточно эффективен и в 8-10 раз снижает расходы системы орошения. Было отмечено, что создание садов с интенсивными технологиями увеличивает также возможности работы с техникой, в результате чего ручной труд сведен к минимуму. Сад будет полностью защищен противоградовыми сетями.

По словам премьер-министра, создание интенсивных садов является одним из важных направлений модернизации и развития сельского хозяйства в Армении, и правительство последовательно стимулирует этот процесс целевыми программами государственной поддержки.