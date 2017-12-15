Экономика Декабрь 15, 2017 | Автор : admin

Экспорт из Армении в РФ за январь-октябрь 2017 года составил 428 млн долларов. Это больше, чем в 2015 году, на 239%, в беседе с журналистами сказал торгпред РФ в Армении Андрей Бабко, сообщает Арменпресс.

“Объем внешней торговли между двумя странами в январе-декабре 2015 года составил 989,7 млн долларов, а в аналогичный период 2017 года достиг 1,336 млрд долларов. Экспорт из России в Армению за 9 месяцев 2015 года составил 179 млн долларов , 2017 года — 428 млн долларов, то есть темпы роста за два года достигли до 239%, при этом импорт из России в Армению за тот же период 2015 года составил 810 млн долларов, а 2017 года — 908,6 млн долларов. Рост за два года составил 112%.

Таким образом, Армения за два года на 127,6% увеличила общий объем внешней торговли, поскольку большая доля его объема приходится на Россию. Помимо этого, отмена таможенных пошлин позволяет гораздо проще выйти на российский рынок армянским производителям различной продукции, ведь сегодня экспортерам необходим только один документ-сертификат происхождении товара”, — отметил Андрей Бабко. В структуре российского импорта из Армении 62% составляют продовольственные товары и сельхозсырье, на втором месте — 11,5% — жемчуг, драгоценные камни и металлы, на третьем месте — 9,2%, текстильные изделия и обувь, далее машинное оборудование и транспортные средства — 5,9%.