Красивая и трогательная история — дневник о мечтах, путях их достижения, об относительном счастье посреди боли и потерь, о человеке и его борьбе. Борьбе, которая никогда не оканчивается… 9 декабря, в Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления, в Центре саморазвития “Лофт” прошла презентация армянского перевода книги “Дневник Анны Франк”.

Книгу опубликовало издательство “Эдит Принт”, а перевела произведение Лусине Амбарян. Дневник написан девочкой-еврейкой Анной Франк в кровавые дни 40-х годов ХХ века. Свои записи Анна вела с 12 июня 1942 по 1 августа 1944 года, в период нацистской оккупации Нидерландов. Спасаясь и прячась от фашистов в убежище, она описывала все, что происходило с ней и с другими обитателями убежища каждый день.

“Немцы звонят в каждую дверь и спрашивают, не живут ли в доме евреи… Вечером, когда темно, я вижу колонны людей с плачущими детьми. Они идут и идут, осыпаемые ударами и пинками, которые почти сбивают их с ног. Никого не осталось — старики, младенцы, беременные женщины, больные — все тронулись в этот смертельный поход”, — это запись из дневника девочки от 19 ноября 1942 года.

Сначала Анна вела дневник только для себя, а когда весной 1944 года услышала по нидерландскому радио выступление министра образования Нидерландов Херрита Болкештейна, призывающего граждан сохранять любые документы, которые станут доказательством страданий народа в годы немецкой оккупации (в том числе и дневники), стала писать на основе своего дневника роман. Девочка надеялась на публикацию дневника после освобождения Нидерландов, однако эта работа осталась незавершенной. Последняя запись в дневнике датирована 1 августа 1944 года, через три дня гестапо арестовало всех, кто прятался в убежище. Сама Анна умерла в концлагере Берген-Бельзен.

Это правдивая, грустная, и вместе с тем красивая история о реальных людях, ставших жертвами Холокоста и один из самых впечатляющих документов об этом преступлении против человечности. Впервые “Дневник Анны Франк” был опубликован после окончания Второй мировой войны, в 1947 году.

“В этом простом дневнике ребенка слышится безвременно прерванный голос миллионов невинных людей. Пожалуй, в этом причина, что слово 13-летней девочки дошло до читателей и нашло отклик по всему миру”, — пишет в предисловии к книге директор по маркетингу издательства “Эдит Принт” Шаварш Карапетян.

В новое издание вошли ранее не опубликованные отрывки из дневника. Благодаря дополнениям, читатель сможет глубже проникнуть в мир Анны, лучше узнать жизнь, понять чувства и надежды и прочувствовать трагедию ее семьи и тысяч подобных семей, живших в тот период времени.

“В советские годы книги переводились с сокращениями. Из текста убиралось все, что не соответствовало советской идеологии. Это издание представляет дневник Анны Франк целиком. Это очень красивая и одновременно печальная история. Примечательно, что армянский народ пережил то, о чем повествует эта книга. Мы через все это прошли…”, — отметил в ходе презентации директор издательства “Эдит Принт” Мкртич Карапетян. Отметим, что обложка новой книги выглядит так же, как и обложка дневника Анны. По словам директора сети магазинов “Букинист” Хачика Варданяна, выбор дизайна обложки очень правильный: тема, которая отражена в “Дневнике Анны Франк”, актуальна во все времена, так как и в наши дни есть войны и опасность их повторения.

Переводчик книги Лусине Амбарян, в свою очередь, рассказала, что дневник она впервые прочла в 13 лет, и с тех пор у нее появился большой интерес к этому произведению.

“Анна оказалась в тяжелой ситуации. Но вместе с тем, она смогла жить и выживать в атмосфере страха смерти, не терять надежды и сил противостоять этому. Образ Анны Франк — доказательство того, насколько может быть сильным человек. И ничто не может переломить эту силу”, — отметила переводчица.

На презентации книги также был представлен павильон, посвященный Анне Франк, с ее фотографиями и страничками из дневника, и все желающие могли сфотографироваться рядом с историческими кадрами.

В заключение отметим, что 16 декабря издательство “Эдит Принт” представит еще одно новое издание — перевод на армянский язык мирового бестселлера всех времен, романа “Три товарища” Эриха Марии Ремарка. Презентация книги состоится в Национальной детской библиотеке им. Хнко-Апера. С немецкого языка книгу перевела Вануи Багманян.