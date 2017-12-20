На днях стало известно, что в правительстве рассматривается проект решения о запрете ввоза в Армению автомобилей с правым рулем. Отметим сразу: тема не новая, разговоры об ограничении “праворулек” возникли еще летом, правительством было принято соответствующее решение. Ныне к нему предлагаются дополнения, суть которых — вводится запрет на перерегистрацию праворульных машин.

В проекте обоснования решения говорится о запрете на ввоз и в дальнейшем эксплуатацию праворульных машин в стране. Излишне говорить, что в силу относительной дешевизны, главными покупателями машин с правым рулем были в основном представители среднего класса.

В обосновании содержится ссылка на то, что праворульные машины представляют “опасность, так как в условиях правостороннего движения у водителя ограниченный обзор. В частности, при выезде с парковки или остановки, при начале движения, маневрировании, смене направления движения, обгоне и иных случаях”. Однако как выяснилось, статистика утверждает противоположное.

В Армении зарегистрировано около 32 тысячи праворульных автомобилей, и число их неуклонно растет. Леворульных, естественно, несоизмеримо больше. И насколько опасны одни, настолько же — и другие.

Как сообщил в беседе с АРМЕНПРЕСС начальник управления по информации и связям с общественностью полиции Армении Эдгар Джаноян, за 11 месяцев текущего года в Армении произошло 309 ДТП с участием праворульных автомобилей, в результате чего погибли 16 человек, получили телесные повреждения 490 человек. При этом добавил: это отнюдь не означает, что во всех случаях виновными в ДТП являются владельцы праворульных автомобилей. Может же сложиться так, что в 90% случаев виновны леворульные авто. Четкой статистики на этот счет не существует.

Всего же за тот же срок в Армении произошло 3,241 ДТП, в результате чего погибли 255 человек, получило телесные повреждения 4,774 человека. Проще говоря, леворульные машины стали причиной 2932 дорожно-транспортных происшествий. По каким параметрам ни считай, заявление об опасности “праворулек” весьма алогично. Спору нет, число леворульных автомобилей несоизмеримо больше, но нельзя делать козлом отпущения владельцев праворульных машин.

За минувшие дни в электронных СМИ появилось немало возмущенных публикаций о правах владельцев “праворулек”. И вот в понедельник управление по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, распространило сообщение, в котором говорится:

“В СМИ и социальных сетях появились публикации и была выражена озабоченность относительно предложенного на рассмотрение проекта решения правительства о запрете на импорт и эксплуатацию праворульных транспортных средств. В частности, проектом решения предлагается с 1 апреля 2018 года временно запретить импорт в Армению транспортных средств с правосторонним расположением рулевого управления, а в дальнейшем запретить также их эксплуатацию в Армении. При этом предлагается разрешить эксплуатацию транспортных средств, импортированных до 1 апреля 2018 года, однако ограничить их переучет.

В данной связи Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении считает необходимым пояснить, что законом “Об обеспечении безопасности дорожного движения” предусматривается, что на дорогах Армении определено правостороннее движение транспорта.

Таким образом, предусматривается разрешить эксплуатацию транспортных средств, импортированных в Армению до 1 апреля 2018 года, что означает, что в отношении импортированных до этого срока транспортных средств данные ограничения действовать не будут.

Нынешним владельцам праворульных автомобилей не будет запрещено и далее эксплуатировать свои машины”.

Надеемся, что министерство не передумает, и через несколько месяцев не изменит свое решение. А вот запрет на перерегистрацию “праворулек” весьма настораживает. Но на этот счет министерство хранит молчание. Как быть в тех случаях, если владелец машины, не дай Бог, умрет (если машиной будет пользоваться член семьи — необходима перерегистрация, если семье машина не нужна — не превращать же дорогое имущество в металлолом, при продаже перерегистрация необходима тем более), или, предположим, человек больше не в состоянии водить машину (бывают же подобные ситуации), хочет подарить родственнику. Опять-таки без перерегистрации не обойтись. А именно ее намеревается запретить правительство.

Запрет на ввоз праворульных легковушек, конечно, правильный. Но нужно принять и правильное решение относительно уже имеющихся в собственности автомобилей, не нарушая при этом права собственников.

Кстати, а как быть со ст.60 Конституции РА, которая гласит:

Каждый имеет право на владение, пользование и распоряжение приобретенной на законном основании собственностью по своему усмотрению. Гарантируется право наследования. Право собственности может быть ограничено только законом в целях защиты общественных интересов или основных прав и свобод других лиц. Никого нельзя лишать собственности, за исключением установленных законом случаев — в судебном порядке.

Напомним, что решение правительства — не закон, а пока еще проект.