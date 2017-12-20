Президент Серж Саргсян в Политической школе им. Андраника Маргаряна встретился с преподающими в этом учебном заведении представителями академического, экспертного сообщества.

Во время встречи, состоявшейся спустя полтора года после заявления Республиканской партии о создании Политической школы РПА, Президент выразил благодарность всем тем, кто вкладывает усилия, предоставляет свое время для того, чтобы передать свой опыт и знания воспитанникам школы.

Отметив, что до этого регулярно встречался со слушателями политической школы, Президент Республики подчеркнул важность отдельной встречи также с теми, кто передает им знания — преподавателями Политической школы, которые, как и слушатели школы, являются специалистами в самых разных областях, представляют разные политические силы или беспартийные.

Президент Республики предложил участникам встречи представить свои предложения и мнения относительно эффективности Политической школы им. Андраника Маргаряна, о ее дальнейшей деятельности и перспективах развития. В то же время он выразил готовность ответить на все интересующие их вопросы, выслушать мнения и подходы представителей академических и экспертных кругов.

Преподаватели Политической школы подчеркнули важность существования этой образовательной площадки и выразили готовность и впредь продолжать делиться со слушателями школы своими знаниями, опытом и навыками, способствовать развитию школы. Они сочли обоюдно полезными подобные встречи и обсуждение актуальных и важных вопросов в такой непринужденной атмосфере.

Участники встречи спросили Президента Саргсяна о приоритетах внешней политики Армении, региональных процессах, поинтересовались мнением Президента о перспективах отношений с соседними государствами, о нынешнем этапе переговорного процесса по решению НК проблемы, о ходе реализуемых в Армении реформ и о ряде других вопросов.