Вчера по инициативе правительства было созвано внеочередное заседание Национального Собрания РА, в повестку дня которого включены 17 объемистых законодательных пакетов, включающих практически все сферы нашей жизни.

Правительство предлагает изменения и дополнения в Кодексы уголовного, административного, гражданского судопроизводства (причем несколько корректировок и дополнений), в Семейный кодекс РА, в законах “О правах ребенка”, “Об органах местного самоуправления”, “О налоговой службе”, “О бюджетной системе РА” и других. И почти все они вытекают из конституционных реформ 2015 года.

На утреннем заседании парламент обсудил первый законодательный пакет — изменения и дополнения в Кодексах уголовного, административного, гражданского судопроизводства, а также в Уголовном кодексе РА. Эти законопроекты предварительно были тщательно и всесторонне обсуждены в профильной комиссии и получили положительное заключение для включения в повестку пленарного заседания. Однако в зале вновь возникли острые вопросы. К примеру, депутат от блока “Царукян” Наира Зограбян напомнила, что не прошло их предложение относительно видеофиксации допросов задержанных.

Напомним, этими изменениями задержанным лицам предоставляется право опротестовать законность задержания, на что предусмотрено 60 часов, а суд в разумные сроки обязан рассмотреть вопрос. И, поскольку в проекте закона фраза “разумные сроки” использована довольно часто, у депутатов возник вопрос: почему не установлен четкий срок, а непонятное словосочетание, которое любой судья может трактовать по-своему. Замминистра юстиции Артур Ованнисян заявил, что в законопроекте просто использован зафиксированный в Конституции термин.

В случаях же, если возникает угроза жизни задержанного лица в силу состояния здоровья, суд обязан будет принять решение в ускоренном порядке. Разумеется, речь идет о случаях задержания с нарушением законности. В этой связи у депутатов также возникли вопросы — имеется ли в Армении статистика относительно численности незаконно задержанных. Выяснилось, статистики нет, поскольку не было протестов. Ныне же закон такую возможность предоставляет. И, конечно, будет также статистика. Кстати, лица, подвергшиеся незаконному задержанию, в течение 10 дней после освобождения имеют право обратиться в суд по вопросу компенсации.

Другая корректировка касается приведения законодательства в соответствие со статьей 65 Конституции, которая гласит, что никто не обязан давать показания о себе, супруге или близких родственниках, если здравый смысл предполагает, что впоследствии это может быть использовано против него или них. Ныне предлагается внести поправку о привлечении лица к ответственности, если в отказе от дачи показаний отсутствует здравый смысл. Замминистра привел даже весьма красочный пример: скажем, если в присутствии человека совершено убийство, а он не дает показания — это никак не может считаться здравым смыслом.

И еще. В результате дальнейших законодательных корректировок, в рамках судебно-правовой реформы в Армении будут внедрены альтернативные меры пресечения противоправных действий — освобождение под залог, домашний арест, административный контроль и т.д.

Еще одним законодательным пакетом правительство предлагает новую форму обращения в суд — электронную, о чем в последнее время много говорится в Армении. По словам замминистра, такая платформа уже создана, и вскоре наши граждане смогут пользоваться этой возможностью. В электронном формате можно будет обратиться в суд, получить исполнительный лист и т.д.