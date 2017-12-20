От формирования евразийских брендов, совершенствования работы общих рынков лекарств и медицинских изделий до снятия препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС и развития торгово-экономических связей с третьими странами. Таковы наиболее важные проекты, которые предстоит реализовать на территории Евразийского экономического союза в течение 2018 года, о чем рассказали председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии и министры ЕЭК на состоявшейся на днях встрече с журналистами.

“Особое внимание будет уделено реализации цифровой повестки Союза. Два года назад ЕЭК выступила с инициативой формирования единого цифрового пространства. На первом этапе нам было сложно, поскольку в Договоре о ЕАЭС ничего не сказано об этом направлении деятельности. Мы убеждали правительства стран Союза в важности совместных действий по цифровой трансформации экономики. В результате в конце 2016 года президенты наших государств приняли заявление о цифровой повестке, что и определило один из важнейших векторов нашей работы на протяжении всего этого года. Сегодня можно с уверенностью сказать, что если интеграция не будет включать в себя цифровой компонент, то мы не сможем обеспечить нужную динамику развития Союза”, — отметил председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян.

Об итогах работ по устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС рассказала член коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян, пояснив, что в 2017 году было ликвидировано девять барьеров и сформирована “дорожная карта”, где отмечены еще 17 препятствий, которые должны быть устранены в течение двух лет.

Что касается основных макроэкономических показателей ЕАЭС, то, по словам члена Коллегии (министра) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяны Валовой, рост ВВП Союза по итогам года может достичь порядка 2%.

“По итогам первых девяти месяцев ВВП ЕАЭС уже вырос на 1,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наряду с этим взаимная торговля в стоимостном выражении выросла на 27%, по сравнению с прошлым годом, что является весьма солидным ростом”, — констатировала она, добавив, что экономика стран Союза растет по большинству показателей.

Так, промышленное производство выросло за десять месяцев 2017 года на 2,3%, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, а в сельском хозяйстве рост производства составил 2,7%. Параллельно почти на 7% за январь-октябрь 2017 года вырос грузооборот в пределах ЕАЭС. “Экономические успехи стран Союза говорят о том, что мы делаем правильное дело, углубляя интеграцию”, — оценила ситуацию г-жа Валовая.