Президент Серж Саргсян 18 декабря принял заместителя Генерального секретаря НАТО Роуз Готемюллер, которая прибыла в Армению для участия в мероприятиях “Недели НАТО”.

Приветствуя гостью, Президент Республики подчеркнул важность традиционно проводящейся в Армении серии мероприятий “Неделя НАТО”, с точки зрения периодического информирования широкой общественности об отношениях Армения-НАТО. Президент Саргсян с удовлетворением констатировал, что сотрудничество Армении с Североатлантическим альянсом развивается в естественном русле, и выразил благодарность за оказываемую Армении со стороны НАТО помощь. Пользуясь случаем встречи, Президент Республики попросил передать его поздравления и добрые пожелания Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу в связи с продлением срока его пребывания в должности.

Собеседники с обоюдной теплотой вспомнили о своей предыдущей встрече в 2011 году, когда Роуз Готемюлллер была помощником госсекретаря США и после этого, 27 февраля с.г. в штаб-квартире НАТО во время встречи с Генеральным секретарем Столтенбергом. Кроме отношений Армения-НАТО, на встрече речь шла о внешней политике Армении и политике безопасности, региональных процессах и в этом контексте о переговорном процессе урегулирования НК проблемы. Заместитель Генерального секретаря НАТО поинтересовалась у Президента Республики также процессами, реализуемыми в связи с переходом Армении к новой системе управления после конституционных изменений.

Роуз Готемюллер выразила благодарность Армении за решительную и последовательную помощь, которая заключается в активном участии в международных миротворческих действиях, внося важный вклад в дело обеспечения международного мира и безопасности. Заместитель Генерального секретаря НАТО с удовлетворением говорила о выполнении Плана действий индивидуального партнерства (ПДИП) с Арменией, отметив, что успешно реализованы четыре программы и уже утверждена пятая программа Армения-НАТО 2017-2019гг.