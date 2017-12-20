Предоставление третьего транша финансового кредита для Армении в размере 100 млн долларов на днях было одобрено Советом Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), средствами которого управляет Евразийский банк развития (ЕАБР). Как пояснили в пресс-службе ЕАБР, подобное решение было принято на основании выполнения Арменией всех условий транша.

Средства уже перечислены на счет Министерства финансов страны, в результате чего Армении на сегодня, с учетом предыдущих траншей, выделена полная сумма кредита в размере 300 млн долларов, которая предусмотрена на поддержку программы реформ Армении в течение 2015-2017гг.

“Ключевые реформы, поддержанные программой ЕФСР, нацелены на повышение эффективности управления государственными финансами, улучшение инвестиционного климата и либерализацию энергетического рынка Армении. В рамках программы также продолжалась реализация реформ по дедолларизации экономики и повышению доверия к банковской системе”, — пояснили в ЕФСР.

Чтобы было понятно, о чем речь, отметим, что в соответствии с условиями предоставления третьего транша Армении необходимо было реализовать мероприятия, направленные на поддержание фискальной и долговой устойчивости. Эти меры, в частности, должны были способствовать сокращению бюджетного дефицита в 2017 году до запланированных правительством 2,8% ВВП вместо прогнозируемого уровня в 5,9% ВВП по итогам 2016 года, плюс снижению долговой нагрузки в среднесрочной перспективе.

В итоге, в текущем году в Армении наблюдалась существенная бюджетная консолидация. По данным 9 месяцев, дефицит госбюджета составил 2,5% ВВП против 4,1% ВВП за аналогичный период 2016 года. Достичь этого правительству удалось исключительно за счет сокращения текущих расходов. “Этому во многом способствовало выполнение условия третьего транша по ограничению дефицита бюджета без учета внешних кредитов, направляемых на финансирование целевых инфраструктурных программ, что позволило сократить данный дефицит до 1% ВВП против 2,4% ВВП. Ожидаемый дефицит, по итогам 2017 года, составит около 3,6% ВВП против 5,5% ВВП годом ранее”, — проанализировали ситуацию аналитики ЕФСР.

При этом улучшение фискальной позиции позволило значительно замедлить прирост государственного долга. Уровень долга правительства за 9 месяцев текущего года увеличился на 0,4 процентных пункта до 51,8% ВВП. Если сравнить с аналогичным прошлогодним показателем, то прирост в то время составил 3,3% до 47,4% ВВП, а, по итогам 2016 года, в целом долг был увеличен на 7,7%. В соответствии же с проектом закона “О государственном бюджете РА на 2018 год” дефицит госбюджета не должен превысить 2,7% ВВП.

Наряду с этим были подготовлены условия для внедрения Налогового кодекса с 1 января 2018 года, ввод в действие которого, по оценкам специалистов, приведет к двухпроцентному увеличению совокупных налоговых доходов в течение 2017-2021гг. Добиться подобного роста удастся в основном за счет повышения ставок некоторых видов налогов, включая акцизы и роялти, а также сокращения налоговых льгот и совершенствования налогового администрирования.

“Существенно усовершенствован процесс госзакупок, нацеленный на устранение конфликта интересов. Новая редакция закона “О закупках” и решение правительства “Об организации процедур закупок” закрепляют понятие “аффилированные лица”, запрещая одновременное их участие в процедуре закупок с требованием обязательного опубликования объявлений об отсутствии конфликта интересов на официальном сайте государственных закупок. Эффективность госзакупок также повышена через расширение практики проведения закупок в электронной форме. По состоянию на конец сентября 2017 года, объем конкурсных закупок в электронном формате составил 95,2% от всех бюджетных закупок, не содержащих государственной или служебной тайны, против 91,4% годом ранее и 83,2% — в 2015 году”, — детально проанализировали ситуацию специалисты.

Существенное внимание в этом году правительством было уделено также процессу повышения инвестиционной привлекательности страны, в рамках которого были внесены изменения в законодательные акты и проведены реформы по упрощению ведения бизнеса. На рассмотрение парламента были представлены изменения в законе “Об иностранных инвестициях”, которые направлены на повышение защиты иностранных инвесторов посредством расширения их прав и защиты от любых изменений в инвестиционном законодательстве, ухудшающих их положение. Плюс законопроектом предоставляется возможность прямого обращения иностранного инвестора в международный арбитраж до окончания судебного разбирательства в рамках национальной судебной системы.

Что касается местного энергетического сектора, то в этом направлении также была проделана довольно серьезная работа для создания условий его либерализации и сведения к минимуму рисков образования задолженности между его участниками. Так, в июле 2017 года правительством был одобрен график мероприятий по либерализации и развитию межгосударственной торговли электроэнергетического рынка Армении до 2020 года, предусматривающий разделение функций поставки и распределения электроэнергии. Это в свою очередь открывает вход на рынок для поставщиков энергии, в том числе иностранных, а крупным потребителям дает право осуществлять оптовые закупки энергии напрямую от производителей. К тому же планируется создание оператора электроэнергетического рынка, регулирующего деятельность всех его участников.

“Меры по совершенствованию методологии прогноза производства энергии и тарифообразования, позволившие более гибко реагировать на изменения себестоимости генерируемой энергии, реализованные в рамках предыдущих траншей, способствовали досрочному погашению задолженности распределительной сети перед поставщиками в размере 50 млн долларов, сформированной в 2014-2015гг. С августа 2016 года сектор не имеет просроченной задолженности, что благоприятно сказалось на его инвестиционной привлекательности. В результате, в 2017 году “Электрические сети Армении” подписали кредитные соглашения с Азиатским банком развития и Европейским банком реконструкции и развития на общую сумму 160 млн долларов без государственных гарантий на цели модернизации сектора”, — отмечают аналитики.

И, наконец, в плане дедолларизации рынка наблюдалось в 2017 году снижение уровня долларизации при параллельном росте доверия населения к банковской системе в результате принятия ряда нормативно-правовых актов Центробанком и внесения изменений в закон “О гарантировании вкладов”. Если говорить цифрами, то доля иностранной валюты в депозитной базе сократилась с 71,6% на конец 2014 года, до 62,4% на конец сентября 2017 года. Долларизация кредитов за тот же срок уменьшилась с 66,6% до 62,7%, чему способствовала политика ЦБ, направленная на увеличение доступности драмовых кредитов и доходности по депозитам в нацвалюте.

“В целом депозитная база на конец сентября 2017 года выросла в 12-месячном исчислении на 16,7%. Этому в основном способствовали изменения в закон “О гарантировании вкладов”: была повышена сумма гарантированного вклада, упрощена процедура ее получения, предусмотрена защита депозитов клиента в случае слияния банков”, — резюмировали эксперты ЕФСР.