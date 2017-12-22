— Сегодня радостный и редкий повод передать свои сердечные слова, теплоту, уважение и преклонение нашим любимым маэстро — Тиграну Мансуряну и Константину Орбеляну. Людям, которые волею судьбы родились за рубежом, но осознанно и по велению сердца вернулись на родину, занимаются своим любимым делом, творят и создают музыкальное чудо. Господь щедро наделил их геном искусства, — с такими словами обратился министр культуры РА Армен Амирян к гостям мероприятия, прошедшего 14 декабря в Национальном академическом театре оперы и балета им. А.Спендиарова.

По его приглашению здесь состоялся прием по весьма значительному поводу — выдвижению на музыкальную премию “Грэмми” художественного руководителя и дирижера театра Константина Орбеляна и композитора Тиграна Мансуряна. На мероприятии присутствовали первая леди Рита Саргсян, министр диаспоры Грануш Акопян, бывший министр культуры Асмик Погосян, аккредитованные в РА послы, политические и культурные деятели.

В своем обращении к присутствующим, А.Амирян также добавил, что при изучении списка деятелей армянской национальности, удостоенных “Грэмми”, родилась одна безумная идея: под сводами ереванского оперного театра, в рамках одного чудесного концертного проекта объединить всех армянских музыкантов, удостоенных “Грэмми”, тем самым передав планете послание мира и любви из райского края — Армении.

Отметим, что 28 января 2018 года, в Нью-Йорке состоится 60-я юбилейная церемония вручения премии “Грэмми”. Дирижер Константин Орбелян, вместе с певцом Дмитрием Хворостовским стали кандидатами на “Грэмми” за диск “Свиридов. Отчалившая Русь”, представленный в номинации “Лучший классический сольный вокальный альбом”. “Реквием” Тиграна Мансуряна представлен в двух номинациях: “Лучшее хоровое представление” и “Лучшее современное классическое произведение”.

Художественный руководитель и дирижер Национального академического театра оперы и балета им. А.Спендиарова Константин Орбелян, поздравив композитора Тиграна Мансуряна, отметил, что очень волнительно оказаться вместе с ним в списке номинантов на “Грэмми”. По словам маэстро, это прекрасное событие для армянского флага и армянской культуры. В ответ Тигран Мансурян отметил: “Хочу поздравить Константина Орбеляна, который, приехав в Армению, привез с собой и эту награду, которая, однако, принадлежит всем нам, оперному театру и армянской музыке”.

Свою речь министр культуры РА Армен Амирян завершил так: “Теперь нам остается соединить наши сердца и души и ждать 28 января, 60-й церемонии вручения премии “Грэмми”, надеясь, что наши объединившиеся сердца и желания воплотятся в реальность мечту — премию “Грэмми” нашим любимым маэстро”.

Отметим, что “Реквием” — одно из самых значительных произведений, написанных в последние годы Мансуряном. Оно впервые прозвучало в Армении 24 апреля 2013 года, в Большом концертном зале имени А.Хачатуряна, в исполнении Государственного филармонического оркестра страны. Публика приняла его стоя и длительными аплодисментами. Правда, премьера произведения состоялась годом ранее, в Германии: произведение было написано по просьбе группы музыкантов из мюнхенского камерного оркестра, с которыми сотрудничал композитор. Это произведение и в Германии было встречено с большим воодушевлением.

“Вообще-то не только “Реквием” так принимают, но и другие мои произведения. Так было в Тбилиси: зрители встают — очевидно, им не терпится покинуть зал. (Улыбается). Кстати, хочу отметить, что в процессе работы над “Реквием” я столкнулся с тем, что в Германии с большой готовностью озвучивают тему Геноцида. Я не раз давал интервью по этой теме, которые транслировались на очень большую аудиторию — посредством самых ведущих телеканалов и радиостанций. Я, например, рассказал историю своей семьи: во время геноцида я потерял родных. Мои бабушка и дедушка прошли через страшные мучения. А моя мать — ей было несколько месяцев от роду — оказалась в детдоме. Историю своей семьи она узнала спустя годы — об этом ей рассказал разыскавший ее брат. И это стало достоянием широкой немецкой общественности: я, честно говоря, не ожидал такого. И еще скажу, что в европейских странах нами очень интересуются: им интересно узнавать новую культурную действительность, события, явления. И они очень открыты к диалогу в сфере культуры”, — рассказал нам в одной из бесед Тигран Егиаевич. Ну, а сейчас он работает над музыкой к молитвам одного из отцов Армянской Апостольской церкви Нерсеса Шнорали (XII век). Его перу принадлежат шедевры армянской духовной поэзии, которые в нравственно-христианском духе воспитали не одно поколение. Композитор выбрал 7 молитв из его молитвенника и написал к ним музыку. Премьера запланирована на будущий год, и должна состояться в Италии, в церкви X века, основателем которой является армянин, Святой Минас. А потом эта музыка, естественно, прозвучит и в Армении.