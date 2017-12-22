На днях в Ереване состоялось 17-е заседание Комиссии парламентского сотрудничества ЕС — Армения, в котором участвовали депутаты НС РА и европейские партнеры.

В начале заседания выступил председатель НС РА Ара Баблоян, в частности, отметивший: “…Армения со дня независимости всегда заявляла, что тесное сотрудничество с Евросоюзом — одно из приоритетных направлений страны. Евросоюз прежде всего общность ценностей, которые мы защищаем и разделяем. Созидание и укрепление государственности Армении по европейской модели — наш осознанный выбор, и этот процесс необратим. Доказательство — многолетнее тесное сотрудничество с европейскими структурами и оказываемое Евросоюзом Армении содействие, направленные на институциональное развитие, укрепление государственных структур, реформирование общественного управления, борьбу с коррупцией, гарантирование свободы слова и др. Выполнена огромная работа, за которую мы благодарны. С удовлетворением могу отметить, что за два последних года нашей стране удалось почти полностью реализовать взятые в 2015г. обязательства.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве — документ, определяющий предстоящие значительные изменения и необходимые шаги нашего взаимодействия, опирающийся на права и основные свободы человека, демократию и верховенство закона. Это соглашение позволит нам придать новый импульс совместным усилиям по модернизации нашего государства и общества. Оно расширит повестку масштабных реформ. Убежден, твердые шаги Армении и наших коллег ЕС в этом русле приведут к еще большему сближению наших обществ. Мы должны совместить наши усилия на этом новом этапе сотрудничества ЕС — РА. В этом аспекте я придаю особую важность углублению сотрудничества Европарламента и Национального Собрания. Как председатель НС РА, гарантирую активное участие парламента Армении в конструктивных двусторонних и многосторонних инициативах”.

Находясь на перекрестке цивилизаций, Армения налаживает мосты сотрудничества как с соседними странами, так и с действующими в различных форматах международными структурами — в интересах развития нашей страны и упрочения мира в регионе, отметил спикер, добавив, что партнеры указывают Армению как сближающую различные интеграционные структуры страну, действующую в духе согласования, координации интересов, сотрудничества. Он высказал глубокое убеждение, что подписание соглашения, являющегося новой правовой основой нашего сотрудничества, — наш общий успех.

“Хотел бы обратиться также к проблеме урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Наше стремление к достижению мира и устойчивого развития в регионе едино с европейскими партнерами. Важно, что Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС — РА еще раз подтверждает обязательство Евросоюза содействовать усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ в развязке конфликта НК. Несмотря на то, что Азербайджан постоянно пытается исказить его суть и торпедировать мирное урегулирование, оно опирается на три международных принципа — неприменение силы или угрозы силы, территориальную целостность и право народов на самоопределение, которые лежат в основе заявлений сопредседателей МГ ОБСЕ — единственной имеющей международный мандат на урегулирование конфликта структуры”, — сказал Ара Баблоян, добавив, что позиция международного сообщества по проблеме НК выражена также в принятом главами трех стран-сопредседателей МГ ОБСЕ заявлении. В этом плане разрешение конфликта без реализации права народа Арцаха на свободное самоопределение невозможно. Армения всегда была и остается приверженной своему видению упрочения мира и стабильного развития.

“Осознавая важную роль парламентской дипломатии в системе современных международных отношений, мы готовы продолжать диалог с нашими европейскими партнерами в различных парламентских форматах”, — заверил глава армянского парламента.

В своем выступлении сопредседатель комиссии парламентского сотрудничества ЕС — Армения Армен Ашотян подчеркнул, что наши граждане, имея широкое поле общения, говоря о реформах, тем не менее, имеют в виду Европу, в основе сотрудничества с которой — не только политические интересы, речь идет об общей системе ценностей. Депутат отметил также, что Армения закрепила свое место на пространстве Восточного партнерства как свободная и суверенная страна, отдавая приоритет безопасности.

Другой сопредседатель комиссии Саджад Карим, коснувшись сотрудничества сторон в рамках Восточного партнерства, отметил, что это не инструмент, принуждающий Армению выбирать между ЕС и ЕАЭС.

Другие выступающие — и европейские, и армянские законодатели, — коснулись конституционных реформ, вопросов, касающихся перехода Армении к парламентской системе правления, проблем, стоящих перед Европой, либерализации процесса выдачи гражданам Армении въездных виз в страны ЕС и т.д.