Общество Декабрь 22, 2017 | Автор : admin

Первая леди РА Рита Саргсян, вместе с мэром Еревана Тароном Маргаряном, присутствовали на церемонии открытия отремонтированного столичного детского сада №91, который впредь будет носить название “Покрик еркир” (“Маленькая страна”).

Как передает Арменпресс, в детском саду, имеющем более чем 40-летнюю историю, со дня основания не был проведен капитальный ремонт, и сегодня детский сад в совершенно новых условиях открыл свои двери перед 230 воспитанниками.

Честь торжественного открытия детского сада была предоставлена первой леди РА Рите Саргсян и мэру Еревана Тарону Маргаряну.

Программа по капитальному ремонту дошкольного учреждения осуществлена при содействии первой леди РА, на средства благотворительных фондов “Луйс” и “Биайна”.

При содействии мэрии Еревана полностью оборудованы комнаты, кухня и актовый зал.

Мэр Еревана Тарон Маргарян вместе с первой леди РА Ритой Саргсян обошли здание, ознакомились с проделанной работой, побеседовали с детьми.