Регион Январь 26, 2018 | Автор : admin

В Брюсселе на днях состоялось второе заседание на высоком уровне по вопросам мобильности между Арменией и Евросоюзом. Как сообщает пресс-служба МИД РА, нашу делегацию возглавил замминистра ИД Карен Назарян, со стороны ЕС председательствовала директор по линии стратегии и общим вопросам генерального директората Европейской комиссии по вопросам миграции и внутренних дел Марта Цыган.

Стороны обсудили программы в рамках партнерства по мобильности, отметили приоритеты дальнейшей работы. Была констатирована успешная реализация проектов в ряде сфер, в частности, пограничного управления, интеграции, миграции и развития. Замминистра Назарян в своем выступлении подчеркнул успешную реализацию соглашений об облегчении визового режима и реадмиссии, вошедших в силу в 2014г., отметил важность возможного начала диалога о либерализации визового режима, что отражено в двусторонних документах Армения-ЕС и многосторонних документах в рамках Восточного партнерства.