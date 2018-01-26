В Страсбурге Президент Серж Саргсян 24 января принял участие в торжественной церемонии преподнесения от имени Президента РА Совету Европы официального дара — армянского хачкара.

Демонстрационный постер хачкара открыли Президент Серж Саргсян и Генеральный секретарь Совета Европы Торбьёрн Ягланд. Президент Республики и Торбьёрн Ягланд в связи с церемонией выступили с речами. “Сегодняшняя церемония, я уверен, заключает в себе большой символ для всех нас, также для живущих в Страсбурге и в районе Эльзаса французских армян и для работающих здесь наших граждан, поскольку это первый армянский памятник в этой части Франции. Пусть посетителям этого прекрасного сквера хачкар всегда напоминает о неотъемлемости и нерушимости основополагающих ценностей, которые исповедует Совет Европы”, — сказал Серж Саргсян.