Реакция официального Баку на выступление президента Армении Сержа Саргсяна в Парламентской Ассамблее Совета Европы лишний раз показала, что в лице руководителей Азербайджана нам приходится иметь дело с человеческими особями, имеющими серьезные проблемы психического характера. Убедиться в этом можно ознакомившись, даже поверхностно, с заявлением пресс-секретаря МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева, в котором буквально перевернуты с ног на голову исторические факты, касающиеся проблемы Арцаха, событий в Сумгаите, а таже периода военной агрессии Азербайджана против Арцаха и Армении в 1988-1994гг. и в апреле 2016г.

Только глубоко пораженное психическим заболеванием существо может обвинить Армению в организации этнических чисток и актов геноцида в отношении проживавшего в Азербайджанской ССР армянского населения, в частности, в Сумгаите, в “нападении на Азербайджан” и пр. И это при наличии зафиксированных документально с 1988г. заявлений международных организаций и мировых держав в адрес Азербайджана как инициатора всех этих преступлений.

Присущая азербайджанским руководителям лживость, и не только в вопросе Арцаха, давно уже стала патологической. А патологическая ложь — часть базового психологического расстройства личности (личностей). До какого же расстройства надо дойти, чтобы от искажения фактов перейти к приписыванию иностранным политическим деятелям высказываний, которых они никогда не делали, и даже целых интервью.

Последний пример связан с публикацией азербайджанским госагентством Азертадж вымышленного интервью с депутатом парламента Латвии Иварсом Баламовскисом с антиармянскими высказываниями. “Я не давал подобного интервью. Я воздержусь от каких-то характеристик или комментариев в связи с содержанием данного материала”, — заявил латвийский депутат армянскому агентству Арменпресс. После этого заявления Азертадж вынужден был удалить фейковый материал со своего сайта.

Арцах не будет в составе Азербайджана

Поводом для нынешнего психического обострения Баку послужил факт прилюдной, на сессии ПАСЕ, порки от президента Армении, который буквально осадил руководителя азербайджанской делегации, с пеной у рта выразившего недовольство отсутствием в выступлении Сержа Саргсяна упоминания о событиях в Ходжалу и обвинившего Армению в “невыполнении требований принятых международными структурами резолюций и взятых обязательств, “оккупации” территорий Азербайджана”.

Серж Саргсян призвал Самеда Сеидова успокоиться и не искажать его слова. “Я с этой трибуны не заявил, что был лидером войны. У меня не было подобной чести. Я был участником справедливой борьбы народа Нагорного Карабаха”, — сказал президент Армении. Он отметил, что не упомянул о событиях Ходжалу, которые Баку называет геноцидом по той простой причине, что сразу после этих печальных событий тогдашний президент Азербайджана Аяз Муталибов очень подробно изложил факты и четко указал, кто были организаторами этой резни. “Знаете, геноцид не является чем-то хорошим, пережить геноцид — не честь, а мучение. В Азербайджане наблюдается некая тенденция: обязательно иметь то же, что и армяне. Знаете, это непозволительно. Зачем вам называть геноцидом то, что им не являлось и тем более не было совершено армянской стороной?”, — заметил С.Саргсян.

Президент подчеркнул, что нет ни одного принятого международными структурами решения, которое бы отвергалось Арменией: “Вы попытались упомянуть резолюции СБ ООН. Мой вам совет: когда вы вмешиваетесь в какую-либо тему, то действительно вникните в нее и изучите. Всему миру известно, что СБ ООН никогда не обращался к карабахской проблеме. В 1993 году СБ ООН принял 4 резолюции касательно прекращения боевых действий в районе Нагорного Карабаха, и после каждой резолюции Азербайджан заявлял, что не прекратит боевых действий, пытался предпринять новые наступления и, как часто бывает, понес потери”. С.Саргсян подчеркнул, что по части этих 4 резолюций единственным взятым Арменией обязательством было использовать свое влияние и авторитет в направлении прекращения боевых действий, и Армения выполнила его. Тогда как в первую очередь ответственный за все это Азербайджан не прекратил боевых действий. “Как известно, в 1994г. было подписано соглашение о перемирии, но уже под воздействием других факторов, а не резолюций СБ ООН. Но, к сожалению, закрепленные в этом соглашении положения не соблюдаются”, — отметил президент Армении. Он напомнил, что в этом договоре очень четко прописано, что боевые действия должны быть прекращены, а для политических решений нужно начать большой переговорный процесс. “В этом переговорном процессе, как стало понятно из ваших слов, вы хотите максимума, невозможного — вернуть Карабах в состав Азербайджана. К сожалению, в Азербайджане настолько развита ксенофобия, что вы уже открыто заявляете, что Карабах вам нужен без армян. Это невозможно. Этого никогда не будет. Суть борьбы народа Нагорного Карабаха предельно ясна — это борьба за свободу, за самоопределение. И такая борьба не может не иметь положительного исхода. Я в этом убежден”, — подчеркнул глава Армении.

Пограничные реалии

Можно ли изливающийся из Баку поток лжи подвести под понятие информационный войны, как ныне принято называть распространение фейковых новостей, — вопрос риторический. Тем более, что на границах с Арцахом и Арменией Азербайджан ведет войну настоящую.

C первых дней наступившего года азербайджанская сторона нарушает режим прекращения огня, в результате чего, в основном от действий снайперов, среди армянских военнослужащих есть погибшие и раненые. А вот последняя вылазка носит уже характер военно-политической диверсии. 20 января ВС Азербайджана сбросили на армянские позиции на севере Арцаха минометную мину с беспилотника. Чуть позже была осуществлена еще одна атака — на смежном участке азербайджанские ВС использовали еще один ударный БПЛА, но на этот раз вместо мины применили ручную гранату, закрепленную внутри обычной стеклянной чашки. Жертв и пострадавших в результате двух атак у армянской стороны не было. МО Арцаха даже поиронизировало: “Абсурдно, что заявляющий о четырехмиллиардном военном бюджете Азербайджан использует в XXI веке кустарно изготовленное “военно-техническое” средство, которое еще в XX столетии использовали афганские моджахеды, а также террористы “Исламского государства”.

А замдиректора Института стран СНГ Владимир Евсеев обратил внимание на то, что Азербайджан использовал в Арцахе для атаки на армянские позиции самодельные дроны, которые похожи на те, что были использованы боевиками ИГ для атаки на российские базы Хмеймим и Тартус в Сирии 31 декабря и 6 января. “Эти дроны были изготовлены по турецкому спецзаказу. Думаю, турецкие спецслужбы, которые были причастны к ударам по российским базам в Сирии, передали конструкцию и технику Азербайджану. Это указывает на то, кто на деле стоит за нападениями на российские базы”, — сказал Владимир Евсеев “Русарминфо”.

Еще один политический аспект состоит в том, что сия азербайджанская авантюра имела место всего через два дня после встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Кракове, в ходе которой, согласно итоговому заявлению сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедъяров “в принципе согласились с доработанным концептуальным документом сопредседателей, который касается расширения офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ, выразив желание как можно скорее завершить работу над документом”. Сами же посредники призвали стороны проводить мероприятия, направленные на укрепление доверия, в качестве важного вклада в переговорный процесс, а также сохранять положительную тенденцию — “относительно спокойную ситуацию на линии соприкосновения”.

Между тем, по оценке главы МИД Арцаха Масиса Маиляна, относительное спокойствие на границе носит скорее ситуативный характер, ибо нарушения перемирия Азербайджаном не прекращаются. На встрече 24 января в Степанакерте с личным представителем действующего председателя ОБСЕ послом Анджеем Каспшиком Маилян положительно оценил достижение принципиального согласия в Кракове по расширению его офиса, выразив надежду на то, что реализация договоренностей повысит мониторинговые возможности офиса, т.к. без внедрения механизмов расследования инцидентов и предотвращения их повторения ситуация может измениться в любой момент.

На это и рассчитывает Азербайджан, который, по нашей информации, не дает согласия на дислокацию сотрудников офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ на линии соприкосновения, предлагая разместить их в Баку, Ереване, Тбилиси — где угодно, только не там, где они могут стать свидетелями азербайджанской агрессии. Внедрение же механизмов расследования с фиксацией и, возможно, обнародованием стороны-нарушителя перемирия и вовсе неприемлемо для Азербайджана с его надеждами на завоевание Арцаха.

К сожалению, геополитическая ситуация в регионе, да и за его пределами, обусловленная борьбой мировых держав за влияние, не способствует ни оздоровлению психического состояния официального Баку, ни лишению его иллюзий по вопросу Арцаха.