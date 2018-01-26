Спорт Январь 26, 2018 | Автор : admin

Российский “Армавир” прибыл в Ереван и 24 января начал сбор на базе “Бананца”.

В Ереване возглавляемая Арсеном Папикяном команда проведет контрольные матчи с “Гандзасар-Капаном” (27 января) и “Бананцем” (2 февраля).

После первой части сезона во втором дивизионе чемпионата России (зона “Юг”) армавирская команда возглавляет турнирную таблицу. В составе “Армавира” выступают футболисты армянского происхождения Эдуард Лусикян, Григорий Матевосян, Эдуард Саргсян и Альберт Арзуманян.