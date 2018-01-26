Спорт Январь 26, 2018 | Автор : admin

Национальная сборная Армении узнала своих соперников по групповому этапу Лиги наций УЕФА. 24 января в швейцарской Лозанне состоялась жеребьевка группового этапа новосозданного турнира.

Включенная в дивизион D сборная Армении оказалась в четвертой группе, где ее соперниками станут команды Македонии, Лихтенштейна и Гибралтара.

Лига наций, дивизион D

Грузия, Латвия, Казахстан, Андорра Беларусь, Люксембург, Молдова, Сан-Марино Азербайджан, Фарерские острова, Мальта, Косово Македония, Армения, Лихтенштейн, Гибралтар

При жеребьевке Армения и Азербайджан, а также Россия и Украина будут разведены.

Напомним, что матчи группового этапа Лиги наций начнутся с сентября 2018 года, а победитель определится в июне 2019 года.

Победители дивизиона А в июне 2019 года примут участие в “Финале четырех сильнейших”. Худшие команды дивизионов A, B и C опустятся вниз, а их заменят победители групп B, C и D.

В Лиге наций будут разыграны 4 путевки в финальную стадию Евро-2020. За эти путевки в стыковых матчах поборются победители 16 групп Лиги наций. Путевки в финальную стадию Евро-2020 завоюют по одной команде из каждого дивизиона. Если завоевавшая право сыграть в стыковых матчах сборная уже обладает путевкой на Евро-2020, то ее заменит команда со следующим наиболее высоким рейтингом в данном дивизионе.

Из-за Лиги наций отборочный турнир Евро-2020 начнется в марте 2019 года.