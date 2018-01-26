Спорт Январь 26, 2018 | Автор : admin

На 23-й зимней Олимпиаде Армению в лыжных гонках представят три спортсмена. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации лыжного спорта Армении Гагик Саркисян.

“Международная федерация лыжного спорта распределила квоты. У нас квоты на одного горнолыжника, одного парня и одну девочку лыжников. У лыжника есть билет для участия, а два других будут участвовать в Играх с белой картой”, — сказал Саркисян.

Федерация лыжного спорта Армении еще не объявила имена участников. Они будут известны только после собрания федерации.

Зимние Олимпийские игры пройдут 9-25 февраля в городе Пхенчхан, Южная Корея.