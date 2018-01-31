Правящая Республиканская партия Армении устами Президента предложила нашему Чрезвычайному и Полномочному послу в Великобритании баллотироваться на пост Президента РА, после чего господин Саргсян попросил время для принятия решения.

Минуло больше недели, а политизированная общественность (равно как и СМИ) не знает, считать его кандидатом на пост главы государства, или нет. Сам господин Саргсян буквально на днях еще раз подтвердил, что примет окончательное решение после встреч с партиями, общественными организациями, деятелями науки, культуры, представителями общественности. Иными словами, сам он пока кандидатом в Президенты себя не считает, поскольку решение не принято. Видимо, это также новая, более демократичная политическая ситуация, которая постепенно станет частью процесса избрания Президента.

Между тем, встречи с политическими силами уже начались. Естественно, первая из них в минувший понедельник состоялась с членами фракции правящей Республиканской партии. Подобные встречи, как правило, проходят в закрытом формате, и участники по их завершении в общении с журналистами бывают немногословны. Нынешняя не оказалась исключением: по завершении полуторачасовой беседы известно лишь, что она состоялась по инициативе господина Саргсяна и что республиканцы беседовали о его “видении”. О каком видении идет речь, в краткой беседе с журналистами вице-спикер НС Арпине Оганесян не стала разъяснять, но можно предполагать, что речь идет о видении господина Саргсяна на посту Президента страны с его новыми конституционными полномочиями.

“Очень хороший человек, прекрасная кандидатура”, — заявил после встречи Армена Саргсяна с фракцией РПА депутат-генерал Сейран Сароян

Примечательно, что после встречи с представителями РПА офис партии он покинул не через парадный вход, где его дожидались журналисты, не пообщался с прессой, хотя вопросов у пишущей братии было много. Господин Саргсян ограничился просьбой все вопросы направлять в его офис.

Позже, перед встречей с членами бюро АРФД, коротко пообщавшись с журналистами, господин Саргсян заявил о своем намерении принять решение только после встреч с представителями практически всех слоев общества. “После этого вынесу решение. Не сомневайтесь, с удовольствием отвечу на все ваши вопросы”, — сказал он, добавив, что после встречи с представителями РПА в его позиции появились определенная ясность и четкость. В этой короткой беседе он коснулся также возобновившихся в последние дни в прессе слухов об инциденте, происшедшем в короткий период пребывания на посту премьер-министра между ним и тогдашним министром обороны Вазгеном Саркисяном, назвав их нелепыми. Господин Саргсян отказался отвечать на вопрос, что может послужить причиной непринятия с его стороны предложения правящей Республиканской партии, сказав лишь, что если будет выдвинут и избран, то работа с журналистами не окажется в тупике.

Некоторыми подробностями о встрече А.Саргсяна с представителями “Дашнакцутюн” поделился член Бюро АРФД Армен Рустамян. “Поговорили о наших представлениях. Для Армении должна раскрыться новая страница. Обсудили, что предстоит вместе сделать в аспекте внутренней и внешне политики Армении… В отношении поста Президента существует два диаметрально противоположных подхода: одни считают, что он глава государства, согласно Конституции, другие полагают, что у него вообще нет полномочий. Это не так — есть четко очерченное Основным Законом поле, которое и предстоит освоить Президенту. Речь идет о Четвертой Республике. Мы обсудим кандидатуру А.Саргсяна, он же примет окончательное решение. Мы не видим поводов для его неизбрания”, — сказал А.Рустамян.

В эти дни в различных аналитических материалах проскальзывает мысль о том, что заслуженные республиканцы и в собственных рядах видели кандидата на пост четвертого Президента РА. Этому можно возразить — ведь партия сама приняла решение обратиться к Армену Саргсяну с предложением. Возможно, делается это с тем, чтобы придать интригу процессу выборов Президента, который у нас никогда не проходил спокойно и гладко. Тем более, что время пока не поджимает: в РА зарегистрировано 70 политических образований, сотни общественных организаций, и для встреч только с самыми влиятельными из них потребуется немало времени, пока общественность узнает об окончательном решении господина Саргсяна