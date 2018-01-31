Регион Январь 31, 2018 | Автор : admin

Определенные круги в России не прекращают спекуляции на тему о якобы “пособничестве фашизму” Гарегина Нжде (Гарегин Тер-Арутюнян, 1886-1955гг.), выдающегося государственного деятеля, мыслителя, всю жизнь посвятившего борьбе за становление Армении, за объединение армянского народа на его исторической родине в рамках единого государства, сыгравшего в мае 1918г. ключевую роль в судьбоносном для Первой Республики Армения Караклисском сражении, в подавлении турко-большевистского мятежа в мае 1919, в сохранении Арменией Сюника (Зангезура) и вообще армянской государственности (подробно с этой темой можно ознакомиться в номере “РА” от 15 июня 2016г. по ссылке http://www.ra.am/archives/10076).

Нет ничего удивительного в том, что российские депутаты, обеспокоенные “героизацией фашизма и возрождением неонацизма”, проводят в Госдуме “круглый стол” на тему борьбы с подобными явлениями в мире. Недоумение вызывает тот факт, что после шума, поднявшегося в 2016г. вследствие, скажем так, необдуманного высказывания официального представителя МИД РФ Марии Захаровой об “удивлении Москвы установкой в Ереване памятника одному из создателей “Армянского легиона” Вермахта генералу Гарегину Нжде”, после представленных как армянской стороной, так и осведомленными российскими экспертами и политологами разъяснений о непричастности Нжде и его “легиона” к совершавшимся нацисткой Германией преступлениям против человечества, в Госдуму РФ последовательно приглашают на серьезные обсуждения кормящихся из азербайджанской нефтекормушки горе-экспертов типа Сергея Маркова, которые, видимо, в угаре от паров дешевого “агдамского портвейна”, “обвиняют Армению в пособничестве фашизму” и требуют снести памятник Нжде в Ереване (!?).

Странно, что поддержавшие эти абсурдные заявления российские депутаты не вспомнили о без преувеличения колоссальном вкладе в победу над гитлеровской армией Армении и армянского народа. Короткая выдержка из справки, подготовленной Авагом Арутюняном, директором Военного музея “Мать Армения” Минобороны Армении, кандидатом исторических наук для портала СоюзИнфо, гласит: “От Армянской ССР было мобилизовано около 300 000 армян, что составляло 20−23% всего населения (в 1940 году население Арм. ССР — 1.370.000), еще из других республик СССР было призвано более 200.000, т. е. в общем 500.000, а из армян диаспоры было мобилизовано около 100.000 — в итоге 600.000. Из них более 200.000 погибли на фронте (что сопоставимо с потерями армии США — 300.000). Было сформировано 6 национальных армянских стрелковых дивизий. В начальный период ВОВ в Арм. ССР формировались или доукомплектовались еще 8 стрелковых дивизий: 31-я, 61-я, 136-я, 138-я, 151-я, 236-я, 320-я, 406-я. Решением СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 29.07.1941 года территория Арм. ССР считалась прифронтовой. …По числу генералов-участников ВОВ армяне занимают 4-е место в СССР. Ханферянц А.А. (Худяков С.А.) — маршал авиации, И.Х.Баграмян — маршал Советского Союза, И.С.Исаков — адмирал флота Советского Союза, А.Х.Бабаджанян — Главный маршал бронетанковых войск СССР, С.Х.Аганов — маршал инженерных войск СССР. Надо ли напоминать об огромном вкладе в оборонную и ядерную программу таких выдающихся ученых , как Алиханов А.И. — основатель Института теоретической и экспериментальной физики АН СССР, Герой Соцтруда; Щелкин К.И. (Метаксян К.О.) — главный конструктор “Челябинск-70”, основатель Всесоюзного НИИ технической физики, трижды Герой Соцтруда; Кочарянц С.Г. — главный конструктор “Арзамас-16”, дважды Герой Соцтруда. А о роли разведчиков-армян, как Г.Варданян, Г. вакимян, И.Агаян, М.Аллахвердов, А.Варданян, Г.Туманян…

Еще более странно, что российские депутаты ни два года назад, ни сейчас не обеспокоились наличием в Азербайджане многочисленных памятников, мемориальных досок и улиц, названных в честь реального пособника нацистов Эмина Расулзаде, настоятельно призывавшего власти гитлеровской Германии официально признать независимость Азербайджана, когда он будет “освобожден от русской нечисти штыками доблестных германских солдат”. А ведь политика появившегося на карте мира усилиями турецких кемалистов и российских большевиков Азербайджана по сути своей является фашистской.

“Ненависть (к армянам — Г.М.) стала фактически государственной политикой. Хотя Азербайджан на каждом углу кричит о своей толерантности и мультикультурализме, но в реальности в стране сейчас существует фашистский режим — в этом плане он фашистский, потому что чуть ли не с детского сада детям вбивается в голову эта ненависть. Причем надо отдать должное, в соседней стране (Армении — Г.М.) этого нет, там не насаждается подобное, и я это точно знаю”, — отмечает азербайджанский журналист и политический эмигрант Зейнал Ибрагимов, автор сенсационной книги “35 писем сыну”, в интервью радиостанции “Эхо Кавказа”, в котором он затрагивает тему и армянских погромов в Баку в январе 1990г., и внутриполитических процессов в Азербайджане. По его оценке, сегодня “в миниатюре в Азербайджане происходит то, что происходило в фашистской Германии, с той разницей, что Адольф Шикльгрубер не грабил свою страну и свой народ. …Богатая страна, с колоссальными ресурсами, превращенная в обычную бензоколонку. Все же выкачивается. Образование в жутком состоянии, медицина в жутком состоянии. Фактически это какая-то странная помесь фашистской Германии и Советского Союза — одни победные реляции: у нас все хорошо. Но не хорошо, понимаете, в этой стране нет никакого интеллектуального, культурного потенциала, ничего не осталось”.

Глава МИД Армении Эдвард Налбандян назвал заявления о причастности Гарегина Нжде к фашизму спекуляциями. “Это спекуляции со стороны некоторых наших противников, которые совершаются преднамеренно, и не надо попадаться в эту ловушку. Армения на самых различных уровнях выступала с заявлениями по этому поводу, и мне нечего добавить”, — сказал он журналистам.

Хорошо, если так. Но было бы лучше, если бы официальная Москва положила таки конец подобным спекуляциям, которые, быть может, никак не отражаются на отношениях между Арменией и Россией на государственном уровне, но сильно влияют на настроения армянской общественности. Это нужно Азербайджану. А Москве?