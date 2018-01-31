Президент Серж Саргсян вчера встретился в Министерстве иностранных дел с руководящим составом МИД.

Подчеркнув в начале выступления, что на своей Новогодней встрече с аппаратом внешнеполитического ведомства он отметил о встрече в подобном формате, на которой поговорит не только об успехах и достижениях МИД, но и имеющихся проблемах и предстоящих делах, Президент Республики расценил встречу как стержневую. Глава государства обсудил с руководящим составом МИД видение внешней политики Армении, акцентировав два основных момента: каковы среднесрочные задачи внешней политики РА и что нужно предпринять, чтобы сделать более эффективной, усовершенствовать деятельность внешнеполитического ведомства. Во время этой встречи Серж Саргсян предпочел не затрагивать направления внешней политики Армении, которых ранее касался, а поговорить о вопросах более эффективного управления и организации этой политики.

“Эффективное проведение внешней политики для нашей страны я считаю столь же жизненно важным, как и внутренние реформы. Более того, успешная реализация наших внутренних реформ тесно связана с внешней политикой. Она важна и в аспекте международной поддержки реформ, и в плане их должного представления за рубежом, и с точки зрения изучения, локализации и применения положительного опыта некоторых стран. Внешняя политика играет существенную роль в повышении уровня безопасности нашей страны, защите наших интересов в международных отношениях, долгосрочном развитии и, конечно, в вопросах защиты интересов и прав наших граждан за рубежом.

Повышение эффективности нашей дипломатии является прямо таки насущным требованием дня. Оно обусловлено как доставшимися нам в наследство традиционными вызовами и угрозами, так и стремительными переменами, происходящими в нашем регионе и в мире. Причем, перемены не только порождают вызовы, но и в определенных случаях создают также новые возможности. И задача дипломатии — своевременно прогнозировать и понимать их сущность, суметь по возможности эффективно поставить на службу интересам нашей страны.

Очевидно, что в современных международных отношениях возрастает число конфликтов и разнообразных кризисов, противоречия между различными организациями сферы безопасности, тенденции религиозной и этнической нетерпимости”, — сказал Президент Республики.

В своей речи Серж Саргсян подчеркнул также важность среднесрочного и долгосрочного планирования в сфере внешней политики, разработки соответствующей политики. “Полагаю, настало уже время пересмотреть и актуализировать стратегию национальной безопасности Республики Армения. Не случайно эту идею я выдвигаю и озвучиваю именно в Министерстве иностранных дел. Первоочередные вызовы национальной безопасности Армении касаются, или, точнее, непосредственно взаимосвязаны с нашей внешней средой. Надеюсь, Министерство иностранных дел сыграет ощутимую роль во всем процессе пересмотра этого документа.

Считаю, что Министерство иностранных дел накопило необходимые знания, опыт и самое главное — инструментарий, чтобы представить действительно содержательные и принципиальные предложения. Но вы дипломаты и совершенно четко представляете: для того, чтобы иметь такой основополагающий и долгосрочный документ необходимо определенные условия, и во время создания такого документа необходима особая четкость”, — отметил Серж Саргсян.

На встрече с руководящим составом МИД-а Президент представил свои замечания относительно внешнеполитических задач РА и некоторых недостатков министерства иностранных дел в направлении их решения.

Президент Саргсян коснулся также занимающего важнейшее место во внешнеполитической повестке Армении переговорного процесса по мирному урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта.

“Уважаемые коллеги,

Мы никогда не пытались возложить на чужие плечи нашу долю ответственности за решение международных и региональных проблем. Мирное урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта будет по прежнему оставаться на передней линии нашей внешнеполитической повестки. Конечно, мы неуклонно будем продолжать содействовать усилиям, направленным на мирное урегулирование конфликта в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Благодаря осуществленной за последние десять лет в процессе урегулирования последовательной работе, наши позиции значительно укрепились. И здесь хочу выразить благодарность всем участникам процесса, во главе с министром. Мы, конечно, смогли закрепить право на самоопределение как основополагающее начало урегулирования конфликта.

Одновременно, сколь бы ни была проблема Нагорного Карабаха на передней линии нашей внешней повестки, внешняя политика Армении, кончено не должна ограничиваться и крутиться только вокруг этого вопроса. В основе нашей внешней политики, естественно, должны быть национальные интересы Республики Армения, и активное участие Армении в актуальных вопросах международной повестки окажет позитивное влияние в деле продвижения наших точек зрения”, — отметил Президент Республики.

Серж Саргсян обратил внимание руководящего состава министерства иностранных дел также к предстоящим в текущем году важным событиям: саммиту Франкофонии, посвященным 100-летию Республики Армения и героических Майских сражений мероприятиям, мероприятиям 2800-летия основания Еревана и на III Глобальный форум против преступления геноцида. Президент подчеркнул, что нужно суметь достойно отметить как 100-летие Первой республики, 2800-летие основания Еревана, так и Глобальный форум, но Франкофония, по убеждению Президента, очень важна с точки зрения своего охвата и масштаба, и Армения, действительно, на пути сдачи экзамена. Президент Республики счел должное проведение этого мероприятия делом чести каждого ответственного должностного лица.

По завершении встречи Президент отметил, что возможно его сегодняшние слова были строгими, однако целью этого вовсе не являлась недооценка работы министерства иностранных дел: критика была нацелена на улучшение работы, на то, чтобы сделать ее более результативной, плодами чего должны пользоваться все, и особенно — грядущие поколения.

“Хочу, чтобы вы были уверены, что ваше дело, действительно, ценится. Только то обстоятельство, что мы все считаем вас бойцами передовой линии безопасности нашей страны, солдатами и офицерами, я думаю, что это самая большая оценка. И поскольку, действительно, я уверен, что дипломат должен сам себя считать таковым, значит, и ожидания велики, если можно здесь использовать это выражение, ожидания максималистские. И хочу, чтобы вы, осознавая серьезность проблем, придали немного больше энергии вашей работе”, — сказал Президент Республики.

Во время встречи Президент Саргсян ответил также на вопросы, интересовавшие руководящий состав МИД.