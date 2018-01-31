На традиционной ежегодной итоговой пресс-конференции, состоявшейся в Министерстве иностранных дел 29 января, министр Эдвард Налбандян представил итоги работы возглавляемого им ведомства за 2017 год.

МИД Армении на основе обозначенных главой государства внешнеполитических ориентиров продолжал работу над выполнением программы правительства и поручений, полученных от Президента Республики, координировал внешние связи органов государственного управления Армении и способствовал их углублению.

Глава внешнеполитического ведомства в краткой предварительной речи и отвечая на вопросы представил журналистам информацию и подробные разъяснения по поводу практически всего спектра армянской внешней политики.

О предотвращении геноцидов

“Армения стала лидером в усилиях по предотвращению преступлений против человечности и новых геноцидов. В 2018 году будет 70-я годовщина принятия Конвенции о предупреждении геноцида. По этому поводу Армения в настоящее время прилагает усилия для принятия новой резолюции в рамках ООН в Совете по правам человека”, — сказал, подводя итоги 2017 года, министр ИД Армении Эдвард Налбандян.

Министр напомнил, что в 2015 году, в годовщину 100-летия Геноцида армян, Армении удалось принять резолюцию, которая получила серьезную поддержку всех стран. Министр подчеркнул, что почти 70 стран стали соавторами резолюции, однако она была принята с консенсусом, а это означает, что никто не рискнул противостоять ей. “В этом году мы инициировали и в настоящее время работаем над новой резолюцией, которая будет принята по этому поводу. В декабре 2018 года мы планируем провести новый глобальный форум по предотвращению геноцидов. Мы планируем провести его в декабре, так как по нашей инициативе Генеральная Ассамблея ООН объявила 9 декабря Международным днем памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления”, — сказал глава внешнеполитического ведомства РА.

Об отношениях с ЕС

Соглашение о расширенном и всеобъемлющем партнерстве Армения — ЕС, подписанное в ноябре 2017г., может вступить в силу уже с мая-июня 2018г. Армения постарается ратифицировать документ до апреля и надеется, что его беспрепятственно утвердят и страны Евросоюза. Но руководящие органы ЕС уже заявили, что после ратификации в Армении соглашение может временно вступить в силу, чтобы не ждать его ратификации в ЕС. Возможно, это произойдет с 1 мая или 1 июня.

Об Арцахе

Армения надеется на то, что Азербайджан не откажется от договоренности по увеличению на 7 человек мониторинговой группы личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика. Баку вновь молчит. В феврале посредники посетят регион, посмотрим, как будут развиваться дальше события. Надеемся, что договоренность будет соблюдена, и Азербайджан не сделает шаг назад.

О саммите Франкофонии

На предстоящем в октябре 2018 года саммите международной организации Франкофонии в Ереване Армения предложит участникам подписать пакт “Жить вместе”. Сам факт проведения саммита и председательства в организации является уникальной возможностью для Армении, которая всего пять лет является полноправным членом организации. На саммит приедут сотни делегатов. В ходе октябрьского саммита Франкофонии будет принята Ереванская декларация и более 10 разных резолюций по разным вопросам. Планируется проведение бизнес-форума.

Об отношениях с Турцией

Отсутствие дипотношений между Арменией и Турцией — вина не Еревана, а Анкары. Все 10 лет с момента, когда Армения инициировала процесс по нормализации отношений с Турцией, Ереван был привержен как данному процессу, так и достигнутым договоренностям, однако Анкара отступила от них. Что касается сроков окончательного принятия решения об аннулировании цюрихских протоколов к весне 2018 года, то “в названные президентом Армении С.Саргсяном сроки мы озвучим нашу позицию”.