Президент Серж Саргсян 29 января посетил расположенный в здании Больничного комплекса №1 “Гераци” — в Ереванской 1-й городской больнице Реабилитационный центр защитника Отечества, который создан в результате сотрудничества Ереванского государственного медицинского университета и Министерства обороны при содействии Президента Республики и благодаря средствам, пожертвованным многочисленными благотворителями и частными гражданами.

Президент Республики в сопровождении министра обороны Вигена Саргсяна, ректора ЕГМУ Армена Мурадяна и ряда благотворителей совершил экскурсию по реабилитационному центру, ознакомился с работой, которая после его предыдущего визита была выполнена в большом объеме и в чрезвычайно сжатые сроки — всего за несколько месяцев. Президенту рассказали о текущей деятельности основанного специально для реабилитации раненых военнослужащих специализированного центра и о планах дальнейшего развития. Президент побеседовал также с защитниками Отечества, уже находящимися на реабилитационном лечении в центре.

По заверению ректора университета Армена Мурадяна, центр будет действовать как целостный реабилитационный комплекс, где кроме проблем здоровья военных инвалидов будут решаться также вопросы социальной интеграции, образования и работы, он оборудован сверхсовременными реабилитационными приборами и единственный в регионе по своим возможностям.

Армен Мурадян выразил благодарность Президенту Республики за то, что изначально отнесся с доверием к реализации этого, в свое время казавшегося невероятным, проекта, и предоставил возможность, благодаря реализации этой почетной и ответственной инициативы послужить государству и народу. Ректор в вопросе реализации этого проекта счел этапным визит Президента Сержа Саргсяна на стройплощадку 12 июля прошлого года, который, по его словам, явился новым стимулом для дальнейших работ.

Президент Республики выразил благодарность всем тем, кто помог превратить эту важную идею в реальность, и, в первую очередь, проходящим здесь реабилитационное лечение защитникам Отечества за преданность и самоотверженную службу. Президент призвал пациентов центра также проявить волю в ходе лечения и вместе со специалистами центра сделать все для скорейшего выздоровления.