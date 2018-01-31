Общество Январь 31, 2018 | Автор : admin

Армянский народ, переживший геноцид, очень чутко реагирует на боль других народов. Поэтому в Ереване и установлен памятник жертв Холокоста — геноцида еврейского народа в годы Второй мировой войны, у которого 27 января жители столицы, а также представители еврейской общины, почтили память невинных жертв минутой молчания.

На мероприятии присутствовали также посол США в Армении Ричард Милс, депутат парламента Армении от Республиканской партии Армении Гагик Минасян и генерал-лейтенант Айк Котанджян.

“Я хотел бы поблагодарить армянский народ, который принял и приютил у себя членов еврейской общины, которые живут здесь, и которым была дана возможность жить здесь, развиваться и процветать”, — отметил посол США.

Со словами благодарности выступила и глава еврейской общины Армении Римма Варжапетян.