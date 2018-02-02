Президент Республики, председатель Совета национальной безопасности Серж Саргсян 31 января созвал заседание Совета национальной безопасности, в рамках повестки которого обсуждались проект Программы модернизации вооруженных сил РА 2018-2024гг. и процесс правового обеспечения конституционных реформ. По первому вопросу членам Совета доложил министр обороны Виген Саргсян.

Президент Республики до этого представил свои подходы и оценки относительно разработанной Министерством обороны Программы модернизации ВС РА, поручение разработать которую Президент дал 24 октября 2017 года. В начале 2018 года в присутствии Президента Республики проект Программы подробно обсуждался также в Министерстве обороны.

“Уважаемые члены Совета безопасности,

Как вы помните, 24 октября прошлого года я поручил министру обороны, чтобы составили долгосрочную программу развития на 2018-2024 годы. И это поручение было обусловлено следующим обстоятельством: в регионе формируются новые вызовы, и лучший способ реагировать на эти вызовы — иметь долгосрочную программу развития. Увидели, что в общественных кругах возникали вопросы. Кое-кто говорил, а почему до сих пор Министерство обороны или Вооруженные силы не имели программ развития, долгосрочных программ. Конечно, имели. Всегда были программы, но разница между предыдущими и нынешней программами состоит в том, что прежние программы во многих случаях были краткосрочными, а те программы, которые назывались долгосрочными, были больше похожи на пожелания, видения, идеи. Эта программа отличается от всех других программ, которые можно было назвать долгосрочными, тем, что это целенаправленная программа, есть определенность, измеримость, есть сроки, есть рассчитанные качественные и финансовые показатели.

Министр обороны и начальник Генерального штаба, конечно, до этого мне докладывали о программе, затем я имел возможность обсудить эту программу с руководящим составом Министерства обороны. Сегодня, по-моему, существует программа, которая хорошо разработана, есть цели, есть показатели и, что самое главное, есть также финансовые расчеты. Сказанное мною не означает, что сейчас мы не можем внести изменения в эту программу. Конечно, можем. Для того проект и представлен на утверждение Совета безопасности, затем уже дадим ход”, — сказал Президент Республики.

В результате обсуждения на Совете безопасности одобрены представленные подходы и поручено правительству в установленном порядке дать ход документу и представить на утверждение Президента. По второму вопросу повестки — о процессе правового обеспечения конституционных реформ доложил министр юстиции Давид Арутюнян.

По представлению министра, пять из предусмотренных упомянутым процессом конституционных законов полностью приняты, один — принят Национальным Собранием в первом чтении, а один будет обсуждаться на предстоящей четырехдневке НС в феврале. Давид Арутюнян доложил, что в рамках того же процесса 27 пакетов законов также уже приняты.

Министр Арутюнян представил членам СНБ процессы законодательного регулирования и формирования конституционных органов, включая НС, судебную власть, правительство.

На заседании одобрены достигнутые в процессе правового обеспечения конституционных реформ результаты, и правительству поручено в установленном порядке продолжить их реализацию и обеспечить доведение этого процесса до логического завершения.