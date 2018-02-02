В 2011 году, выйдя замуж за ереванского гроссмейстера Армана Пашикяна, одна из самых перспективных российских шахматисток — Мария Курсова, переехала в Армению и практически сразу же была включена в женскую сборную нашей страны. За это время она успела стать двукратной чемпионкой Арменни. О подробностях недавней победы в национальном первенстве и о том, что больше всего удивило ее здесь, спортсменка рассказала в беседе с нашим корреспондентом.

Победа на скорую руку

Я, действительно, достаточно ровно провела чемпионат. Думаю, смогла настроиться и показать партии неплохого качества. При этом, специально не готовилась к первенству, так как на это просто не было времени. Я только в конце декабря узнала, что должна сыграть на этом турнире. Немножко подготовилась только после новогодних праздников. Несмотря на это, с самого начала все сложилось достаточно удачно. Конечно, четыре подряд победы в стартовых встречах придали мне дополнительную уверенность. После этого стало намного приятнее играть. И самое главное — это никак не повлияло на мой дальнейший настрой, наоборот, стало спокойнее. Имея преимущество в два очка над ближайшей преследовательницей, я все равно ответственно готовилась к оставшимся партиям, поскольку не хотелось завершить чемпионат на минорной ноте.

Не все столь однозначно

Самой важной, конечно, была партия с Анной Саргсян. Я с самого начала добилась преимущества и смогла его реализовать. Самой трудной, наверное, была стартовая встреча с Соной Асатрян, потому что первая игра требует определенного настроя. В принципе, на доске сложилась равная позиция, но в обоюдном цейтноте мне удалось несколько перехитрить соперницу. Ну, а легким, думаю, был заключительный матч, так как уже обеспечила победу в чемпионате и играла раскрепощенно. В этой игре с Лилит Галоян я получила перевес, но, в принципе, уже не было особого смысла играть, и я согласилась на ничью.

Дополнительная мотивация

Как я уже сказала, изначально не планировала участвовать в чемпионате, но вынуждена была это сделать в связи с изменениями критериев комплектации сборной. Думаю, это обстоятельство и стало дополнительной мотивацией успешного выступления. Если раньше индивидуальный рейтинг обеспечивал мне прямое попадание в женскую сборную Армении, то теперь нужно было завоевать это право. Поэтому хотелось именно победой в чемпионате подтвердить, отстоять свое место в национальной команде.

Соперницы располагали

Конечно, все выступили по-разному. Но вот смотрела партии Анны Саргсян, и могу сказать, что она довольно уверенно провела первую половину чемпионата. Конечно, в некоторых победных партиях ее сопровождала и удача, но качество игры тоже было хорошее. А на финише, возможно, сказался недостаток опыта. Думаю, она немножко расстроилась после поражения от Марии Геворгян. Откровенно говоря, я была знакома только с игрой Лилит Галоян и Геворгян, а с остальными мои турнирные пути до этого не пересекались. Мое единственное участие в первенстве Армении датировалось 2012 годом, а тогда большинство этих девушек были еще маленькие. Но за это время они окрепли, набрались некоторого опыта, вместе с которым появился и класс. За последние 10 лет конкуренция в армянских женских шахматах заметно возросла. Сдвиг наблюдается во всем.

Дважды в одну реку

Чемпионство никогда не дается легко. Разница в том, что шесть лет назад я еще не была матерью, а теперь у меня двое детей. И в этом плане тоже труднее было готовиться. Мне очень помогла свекровь, которая присматривала за детьми. Конечно, после туров я также занималась малышами, а после того, как они ложились спать, приступала к шахматным занятиям. В этом мне, конечно, помогал Арман, который также мой помощник по дому. Он советовал, на что именно нужно обращать внимание при подготовке к партиям, особенно — в плане дебютов.

Последнее слово за мужчиной

Я не подтрунивала над Арманом, что мне удалось стать чемпионкой, а он — бронзовым призером мужского чемпионата. Подшучивала разве что над тем, что за 3 место он все равно получил больше призовых, чем я за чемпионство.

Сила чемпионки

Безусловно, я наиболее сильна в позиционной игре. Она мне больше нравится и удается. Но иногда меня привлекают и атакующие шахматы. Конечно, все зависит от ситуации и силы соперника.

Дружба дружбой, а игра врозь

Я не уклоняюсь от игр со сборной России, но чаще всего проигрываю. Однако это получается вовсе не специально. Для меня совсем не принципиально играть или нет против россиянок. А так, я дружу со многими девочками из сборной России. Вне соревнований мы по-прежнему хорошо общаемся.

Непривычная Армения

К жизни в Армении приобщилась довольно легко. Единственное — никак не могу привыкнуть к летней жаре, которая длится очень долго. Мне кажется, я никогда не привыкну к этому. Я родом из Северодвинска, который находится на берегу Белого моря. Там нет гор и совершенно иной климат. А еще непривычно, что в Новый год все по многу раз ходят друг к другу в гости. В России же празднование Нового года проходит намного спокойнее. Там не требуется готовить столь много блюд. Здесь же в эти дни мужчины отдыхают, а женщины трудятся. Что касается армянских блюд, то их готовит исключительно мама Армана, я же в основном ограничиваюсь ролью помощницы. Например, заворачиваю толму. Дома мы общаемся по-русски, поскольку мне никак не дается армянский. Кое-что, естественно, понимаю, но армянский язык очень сложный. А вот Арман стал во многом лучше говорить по-русски. Впрочем, здесь с этим проблем не возникает.