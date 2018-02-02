ФИДЕ опубликовала очередной рейтинг-лист шахматистов: в первой сотне классификации мужчин Армения вновь представлена четырьмя игроками.

Выше остальных продолжает котироваться Левон Аронян, который потерял одну позицию в таблице коэффициентов. При этом наш гроссмейстер сохранил январский рейтинг. Он остается в десятке ведущих шахматистов планеты, в которую входят Магнус Карлсен (Норвегия) — 2843, Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — 2814, Владимир Крамник (Россия) — 2800, Уэсли Со (США) — 2799, Левон Аронян (Армения) — 2797, Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 2793, Фабиано Каруана (США) — 2784, Хикару Накамура (США) — 2781, Вишванатан Ананд (Индия) — 2779 и Аниш Гири (Голландия) — 2777 очков.

Ниже обосновались Габриел Саргсян (2677), занимающий 67 позицию, Владимир Акопян (2667) — 76 и Грант Мелкумян (2664) — 82. А у женщин на первых ролях находятся Элина Даниелян (2413), имеющая 52 рейтинг и Лилит Мкртчян (2392) — 70. Лидирует же чемпионка мира китаянка Ифань Хоу (2654).