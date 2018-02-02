Агрессивность и непредсказуемость Анкары может породить большие проблемы

не только для стран Ближнего Востока. Действия Турции в Сирии вызывают все большую обеспокоенность мировых держав. Россия, США, Евросоюз и страны-члены ЕС то и дело выступают с заявлениями и призывами к Анкаре проявить, по формулировке американского Госдепартамента, “сдержанность в своих военных действиях и риторике и убедиться, что их военная операция ограничена по масштабу и по времени“. Москва, подтверждая свою приверженность территориальной целостности Сирии, напоминает Анкаре о ее заверениях в том, что начатая 20 января военная операция в районе Африна против курдских отрядов народной самообороны Партии демократического союза проводится в соответствии с зафиксированным в уставе ООН правом государства на самооборону и направлена на ликвидацию террористических формирований, тогда как, по поступающей информации, за 10 дней боевых действий число погибших уже достигло нескольких сотен человек.

Президент Франции Эммануэль Макрон также предостерег Турцию, чтобы операция против курдов на севере Сирии не послужила бы причиной для захвата страны. В интервью Le Figaro, он заявил, что Турция должна координировать свои действия с союзниками и что ее деятельность должна быть ограничена борьбой с террором. Макрон подчеркнул, что ситуация станет реально проблематичной, если выяснится, что операция приобретет новый виток и не будет направлена на борьбу с потенциальной угрозой террора на турецкой границе.

Эти заявления подтверждают, что мировые державы дали Турции “добро” на осуществление военной операции против курдских формирований, которые, как считает Анкара, связаны с Рабочей партией Курдистана, причисленной турецкими властями к террористическим организациям, а выражаемая ими обеспокоенность связана лишь с опасениями выхода Турции за рамки позволенного. Анкара, между тем, давно за эти рамки вышла и не скрывает планов по их дальнейшему расширению. Дело не только в том, что военные действия Турции уже привели к многочисленным жертвам среди мирного населения Африна, которое, по утверждению курдов, подвергается обстрелам и бомбежкам с турецкой стороны, к уничтожению расположенных в этом сирийском регионе культурно-исторических памятников. Это, судя по всему, мало кого заботит. Важно, чтобы Анкара своими действиями не нарушила планов самих мировых держав в Сирии и в целом на Ближнем Востоке. Но Турция уже начала свою игру.

Анкара провозгласила целью операции “Оливковая ветвь” в районе Африна создание 30-километровой зоны безопасности вдоль всей турецко-сирийской границы, где проживают курды, и не собирается ограничиваться Африном. Согласно заявлениям президента ТР Реджепа Эрдогана, с целью “зачистки террористов” турецкие военные из Африна придут в Идлиб, имеющий стратегическое значение в силу расположения близ границы с Турцией, а также в Манбидж, расположенный на территории провинции Алеппо в 30 км к югу от турецкой границы, и далее до границы с Ираком. Анкара при этом ультимативно потребовала от США вывести американских военных из контролируемого курдами Манбиджа и осталась недовольна, получив отказ Пентагона. Кстати, с января 2014г. захваченный боевиками “Исламского государства” Манбидж 2,5 года являлся фактическим пропускным пунктом для террористов, следующих из Турции в Сирию и обратно, через город также проходили поставки оружия и других материалов для ИГ. Понятно, что Анкара заинтересована в установлении контроля над этими сирийскими районами не только в целях ликвидации курдского фактора, но и в контексте борьбы за свержение президента САР Башара Асада, являющегося для Эрдогана олицетворением единой Сирии как геополитического соперника Турции.

Но это лишь небольшая часть внешнеполитических амбиций президента Эрдогана, кстати, тесно переплетенных с его внутриполитическими притязаниями. Многочисленные экспертные анализы политической деятельности и личности Эрдогана на протяжении всего периода его пребывания у власти как в Партии справедливости и развития (ПСР), так и в Турции в целом привели аналитиков к выводу о том, что харизматичный и амбициозный Эрдоган мечтает превзойти основателя современного турецкого государства, первого президента Турецкой Республики Кемаля Ататюрка и, стирая из общественного сознания ценности светской Турции, стремится создать свою, “новую Турцию”. Даже дата начала ее создания определена — 2023 год, почти через 100 лет после основания Ататюрком Турецкой Республики. Какой будет Турция Эрдогана, — вопрос многослойный, достойный отдельного разбора. Понятно, что внутри будет происходить, уже происходит с начала 2000-х, изменение созданной Ататюрком в 1923 году идейно-политической системы. Если на предстоящих 3 ноября 2019г. парламентских, президентских и местных выборах ныне правящая ПСР и Эрдоган одержат победу, то ныне действующий президент Турции получит беспрецедентно широкие полномочия. В самой Турции и за ее пределами задаются множеством вопросов. Вопрос о том, останется ли Турция светским государством, кажется, уже отпал. Пока все идет к установлению в стране исламской автократии Эрдогана.

О внешнеполитическом аспекте действий Эрдогана в контексте создания эрдогановской Турции можно, вероятно, судить по перманентно публикующимся в турецкой прессе картам “Новой Турции”, авторы которой вышли далеко за пределы существующих территорий нынешнего турецкого государства, включив в нее, в частности, весь Кипр, северные районы Сирии, северную часть Ирака и Греции, все острова района Восточного Эгейского моря, юго-восточную часть Болгарии, восточную и половину центральной Македонии, а также часть Азербайджана и Грузии. В сопровождающих статьях на эту тему говорится о создании нового мощного государства в границах бывшей Османской империи.

Таким образом, дав Турции разрешение на военные действия против курдов в Сирии, мировые державы развязали Анкаре руки. С учетом амбициозности и непредсказуемости Эрдогана это может породить и уже порождает серьезные проблемы как для них самих, так и для стран региона, причем не только ближневосточного. Пока турецкая операция в Африне далека от того, чтобы охарактеризовать ее как успешный блицкриг. Однако если Вашингтон, Москва и Брюссель не установят перед Анкарой гарантированный заслон, последствия агрессивной политики Эрдогана могут стать непредсказуемыми и опасными для всех.