Президент Азербайджана Ильхам Алиев издал 5 февраля распоряжение о проведении 11 апреля внеочередных президентских выборов. Решение неожиданное, ибо еще неделю назад ничто не предвещало столь радикального ускорения предвыборного процесса, который должен был завершиться очередными президентскими выборами 17 октября, и ЦИК АР 31 января даже приступил к подготовительным работам. Более того, до недавнего времени околоалиевские круги решительно опровергали слухи о том, что в парламенте Азербайджана обсуждается вопрос о проведении внеочередных президентских выборов в марте с.г., обвиняя оппозиционно настроенных журналистов “в политических провокациях”. Однако Алиев совершил предвыборный кульбит, одним росчерком пера превратив очередные выборы во внеочередные и донельзя сократив дистанцию предвыборного марафона. Эксперты уверены, что Алиев пользуется временным ростом экономики страны для получения более широкого народного мандата.

Цейтнот для оппозиции

Решение Алиева о досрочных выборах ввергло в шок осколки давно парализованной азербайджанской оппозиции. Процесс выдвижения кандидатов в президенты стартует 20 февраля, а завершится 12 марта. Лидеры азербайджанской оппозиции считают, что данное решение Алиева преследует цель удержать и укрепить власть (Алиев стал президентом Азербайджана в 2003г., переизбирался в 2008 и в 2013гг.), а оппозицию поставить в цейтнот и ограничить время на подготовку к выборам. По их мнению, алиевский режим, зная о существующем в стране социально-экономическом и политическом недовольстве, опасается значительного роста общественного раздражения к октябрю, что “затруднит фальсификацию выборов и удержание власти насильственными методами”. Однако другие эксперты указывают на то, что в последние месяцы из-за роста цен на нефть экономика Азербайджана несколько ожила, чем и спешит воспользоваться Алиев, ибо гарантировать этот рост до осени не представляется возможным. К тому же сегодня в азербайджанской оппозиции нет решительных и харизматичных лидеров, способных составить реальную альтернативу Алиеву. За все прошедшие годы амбициозным лидерам оппозиционных партий не удавалось выдвинуть на выборы единого кандидата и сработать на него. Азербайджанская оппозиция также весьма легкомысленно отнеслась к итогам прошедшего в 2016г. референдума по конституционным изменениям, которые не только ввели институт вице-президентов, увеличили президентский срок с 5 до 7 лет и снизили возрастной ценз для кандидатов на пост главы государства и в депутаты, но и наделили президента правом распускать парламент и назначать внеочередные президентские выборы. Сконцентрировавшись на критике назначения первым вице-президентом супруги президента Мехрибан Алиевой, оппозиция пропустила мимо ушей мнения экспертов о возможной по целому ряду причин инициации внеочередных президентских выборов в Азербайджане, хотя уже тогда должна была начать аккумулировать силы. Однако и до, и после референдума возмущающаяся политикой Алиева оппозиция, вопреки обещаниям, не смогла использовать протестный потенциал, обретя статус “придворной”.

Основным оппонентом Алиева в Азербайджане называют лидера оппозиционного гражданского движения REAL Ильгара Мамедова, который в январе 2013г. был арестован по обвинению в организации массовых беспорядков в Исмаилли и приговорен к 7 годам заключения. Европейский суд по правам человека в мае 2014г. признал арест Мамедова необоснованным, призвав освободить его, а Комитет министров СЕ заявил о намерении начать юридические действия по обеспечению исполнения решения ЕСПЧ. Связь между КМ СЕ и правительством Азербайджана заканчивается к концу марта. Комментаторы не исключают, что до октября Алиев, находясь под международным давлением, был бы вынужден освободить Мамедова. Проведение же выборов в апреле исключает возможность участия в них этого оппозиционного деятеля.

Армянский фактор

Внешнеполитическая версия увязывает решение Алиева с тем, что 9 апреля завершается срок президентства главы Армении Сержа Саргсяна. По логике некоторых комментаторов, причем как в Баку, так и в Ереване, решение Алиева перенести выборы на апрель, помимо прочего, обусловлено его незаинтересованностью в затягивании процесса урегулирования азербайджано-арцахского конфликта под предлогом предстоявших в октябре президентских выборов в Азербайджане. Только в Ереване полагают, что Алиев опасается возможного в этом случае укрепления режима прекращения огня и соответственно существующего статуса-кво в зоне конфликта. А в Баку карманные алиевские политологи муссируют идею о якобы предстоящих “сложных, прорывных компромиссах”, которые “лучше осуществить уже после президентских выборов”. Бакинские иллюзии можно развеять сразу — целенаправленно антиармянская, бескомпромиссная и милитаристская политика Азербайджана не располагает к существенным подвижкам в переговорах, тем паче к прорывам. Кроме того, все лежащие на столе переговоров вопросы предполагают серьезную и многолетнюю разработку, не говоря уже о реализации.

Не исключено, однако, что на решение Алиева повлияли глобальные геополитические процессы, связанные со все обостряющимися отношениями между Россией и США, с фактом турецкой экспансии в Сирии, где Анкара, по экспертным выкладкам, увязла, как минимум, на несколько лет и, возможно, с весьма негативными последствиями для самой Турции. Вполне вероятно, что Алиев, помимо прочего, пытается сыграть на опережение с учетом предстоящих 18 марта президентских выборов в России. Мало кто сомневается в победе Владимира Путина, и правящая в Азербайджане партия даже успела заявить о поддержке его кандидатуры, но, видимо, Алиев решил все же подстраховаться. Кто знает, что может произойти, тем более на фоне разного рода сообщений о сформированной проживающими в России азербайджанцами некоей лоббистской группе, нацеленной на подрыв алиевского режима. Да и проживающие в западных странах азербайджанцы обладают немалыми ресурсами для формирования оппозиционного Алиеву фронта. А так явно не успеют.

Могут не успеть, кстати, и международные наблюдатели с их краткосрочными и долгосрочными миссиями. Если им не удастся согласовать составы своих миссий с азербайджанским правительством, то выборы президента Азербайджана пройдут без них и, что немаловажно для Алиева, без их критики. Тем более, что внимание международных институтов все это время будет приковано к пред- и поствыборным процессам в России.

Так или иначе, а свое решение о досрочных выборах Алиев озвучил прямо перед визитом в Баку, Ереван и Степанакерт сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые намерены в ходе встреч с руководителями Азербайджана, Армении и Арцаха уточнить их позиции в вопросах, связанных со снижением напряженности на линии соприкосновения, включая расширение миссии наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта. Баку яростно сопротивляется дислокации наблюдателей непосредственно на линии соприкосновения. Даст ли Алиев согласие, если учесть традицию Азербайджана резко обострять ситуацию на границах с Арцахом и Арменией в предвыборные периоды?