Одной из самых активно обсуждаемых тем в армянском сегменте фейсбука и СМИ стала фотография эскиза монумента видному армянскому государственному, политическому и военному деятелю, одному из основателей Первой Армянской Республики Араму Манукяну. Памятник планируется установить 28 мая чуть выше площади Республики (на пересечении улиц Арами и Налбандяна), в рамках 100-летнего юбилея Первой Армянской Республики.

Автор эскиза всем хорошо известен — это Заслуженный художник Армении, сценограф, известный и талантливый скульптор Давид Минасян. Скульптуры авторства Давида установлены не только в столице, но и в других городах Армении, и давно уже стали ее достопримечательностями. Достаточно назвать памятники “Мужчины” (героям одноименного культового фильма Э.Кеосаяна), “Красный человек”, “Леонид Енгибаров” (в Цахкадзоре), “Сос Саргсян” (в Степанаване) и др.

Страсти разгорелись после того, как фото эскиза будущего памятника с соответствующим неодобрительным комментарием опубликовал на своей личной странице в Фейсбуке член блока “Елк” Араик Арутюнян. Он же по совместительству председатель Постоянной комиссии по вопросам культуры, образования и социального обеспечения Совета старейшин Еревана, проголосовавшей большинством голосов за проект памятника. После появления фото в сети разгорелась настоящая баталия: не одобрившие эскиз пользователи не скупились на выражения и критические замечания. Не отставали и отечественные СМИ, публикации которых только запутали ситуацию. Так, в одной из них член конкурсной комиссии, художник Ахтанак Шаумян сообщил, что опубликованное фото не имело ничего общего с проектом, представленным на рассмотрение жюри. Что это, мол, новый проект, о котором они “видом не видали, слыхом не слыхали”. И вообще, наверное, это выбор столичных властей, выбравших “другой”, не известный жюри вариант. А вот главный архитектор Еревана, председатель конкурсной комиссии Тигран Барсегян в интервью одному из армянских изданий фактически опроверг эти заявления, сказав, что никакого “нового” проекта не было, а жюри всего лишь одобрило переработанный в лучшую сторону тот же самый проект Минасяна. Он также отметил, что выбранная работа имела некоторые недостатки, и жюри дало время на их исправление, так как была “хорошая идея и ее не столь удачная реализация”. По его словам, это могло случиться и из-за поджимающего времени. Автору было дано время, и конкурсная комиссия, вместе с соответствующими органами, в ходе нескольких встреч пришла к выводу, что это тот памятник, который может быть.

Глядя на шумиху, поднятую благодаря стараниям Арутюняна, можно констатировать, что оппозиционному блоку в очередной раз удалось поднять бурю в стакане воды и вызвать людей на эмоции. Причем по излюбленной елковцами “исторической” теме. Вспомним хотя бы их прошлогоднее выступление в Совете старейшин Еревана с предложением о переименовании ряда столичных улиц (носящих имена деятелей советского периода или городов-героев СССР) и присвоении им имен национальных деятелей и героев. Попытки манипуляции с исторической памятью — беспроигрышная тактика: сразу вызывает общественный интерес и жаркие споры. Плюс внимание привлекает к собственной “кипучей” деятельности, направленной на “благо” народа. Помимо прочего, дает возможность бросить очередной “камень в огород” правящей РПА, которую оппозиционный блок считает главным “блокатором” на пути своих “благородных” инициатив. В частности, инициатор “слива” информации прямо заявил, что именно большинство членов РПА в Постоянной комиссии позволило продвинуть столь “неудачный” эскиз памятника.

Нам удалось побеседовать с Давидом Минасяном, который, в отличие от оппонентов, был настроен весьма конструктивно.

“Я сейчас просто очень занят важными делами, параллельно работаю над другими проектами. Но через определенное время согласен на любые интервью и диалог. Готов выступить на телевидении, в эфире, пригласить желающих в свою мастерскую и дать необходимые разъяснения. Но не в соцсетях, так как это поле чересчур субъективно и не всегда отличается адекватной реакцией. Я не хочу вступать в диалог, не смотря в глаза людям. Но мне нравится, что люди обсуждают мой эскиз. Я прочел много интересных мнений, равно как и адекватных негативных отзывов, за что благодарен. Не принимаю всерьез лишь излишне эмоциональные охи и ахи — “ах, какой это кошмар”, “плохой памятник” и тому подобное. Опубликованное в сети фото моего эскиза — лишь часть из всего представленного на конкурс пакета документов. Там есть и объяснительная, и объяснение идеи памятника, его планы, а также разъяснения, что символизирует постамент, почему из его трещин поднимается наш флаг и многое другое. Придет время, и я все подробно представлю. Проблема в том, что поток споров вокруг памятника сейчас идет по двум направлениям. Одна часть людей обсуждает место памятника — почему, мол, он должен там стоять, а другая — сам монумент, типа облаченный “в женское платье”. Надо будет, я сам выложу соответствующие материалы на всеобщее обозрение. Сейчас идет процесс: 13 февраля, в ходе заседания Совета старейшин Еревана, эскиз монумента будет вынесен на голосование. Проект могут одобрить, а может и нет. Давайте подождем 13 февраля”, — сказал скульптор Давид Минасян.

Желание Минасяна повременить с детальным разговором вполне понятно. Понятна и позиция его оппонентов от “Елк”, пытающихся в предвыборный период набрать политические дивиденды и всеми способами обратить на себя внимание общественности. Не нужно быть специалистом, чтобы понять: эскиз и его реальное воплощение не одно и то же. Равно как и одна не самая удачная фотография эскиза памятника (с точки зрения ракурса и цветового решения) не является критерием для художественной оценки еще не существующего произведения. Уверены, что все конструктивные замечания автор примет к сведению. И, если проект заслужит одобрение на заседании Совета старейшин, у нас появится идейно продуманный и достойный памяти видного деятеля памятник. Скульптор достаточно полно и убедительно представил нам свою идею, ее символизм и основные нюансы, но, уважая его желание, предоставим ему возможность рассказать об этом самому. А если кому -то наш триколор, пробивающий постамент и “обнимающий” фигуру Арама Манукяна показался женским платьем, то пусть не волнуются…

Открытый конкурс на проект памятника был объявлен столичной мэрией 19 июня прошлого года. Для обсуждения представленных работ и подведения итогов конкурса была создана конкурсная комиссия под председательством главного архитектора Еревана Тиграна Барсегяна. 15 августа 2017 года жюри открытого конкурса на проект монумента, увековечивающего память Арама Манукяна, приняло решение по представленным на конкурс проектам. Первая премия не была вручена, а четыре работы, получившие большинство голосов, удостоились поощрительных премий. Вместе с тем, для достижения желаемого результата, жюри постановило продлить конкурс до 18 сентября 2017 года — чтобы дать возможность участия и другим авторам. Конкурс прошел в два этапа, и в итоге был одобрен эскиз, представленный Давидом Минасяном.