По завершении очередного заседания вчера по инициативе правительства было созвано внеочередное заседание НС, в повестку которого включено около трех десятков законопроектов, разработанных исключительно исполнительной властью. В их числе — и законопроект “О временном запрете ввоза транспортных средств с правосторонним расположением рулевого управления”, уже несколько месяцев активно обсуждаемый в нашей стране.

Напомним, что поначалу из структур исполнительной власти имела место, прямо скажем, утечка информации о предстоящем запрете эксплуатации праворульных машин, СМИ писали, утрировали, люди не поверили, затем возмутились перспективе лишиться в одночасье недешевого имущества. Потом правительство приняло решение о временном запрете с 1 апреля 2018г. импорта в Армению транспортных средств с правосторонним расположением рулевого управления, а в дальнейшем запретить также их эксплуатацию в стране. В то же время в многочисленных интервью представители правительства заверяли автолюбителей, что будет разрешена эксплуатация подобных транспортных средств, ввезенных до 1 апреля 2018 года, но ограничен их переучет. Далее, также на официальном уровне, прозвучали заявления, что эти ограничения не касаются транспортных средств, ввезенных в Армению до 1 апреля 2018 года.

Представленный на рассмотрение НС законопроект состоит всего из двух простейших статей, но не приходится сомневаться, что шуму он наделает немало. Первая из статей гласит: с 1 апреля по 1 октября 2018г. временно запретить отпуск по таможенной процедуре для внутреннего потребления транспортных средств с правосторонним расположением рулевого управления, а также ввоз в РА с целью выпуска в свободный оборот (указанных) транспортных средств для личного пользования физических лиц. Вторым определяется срок вступления закона в силу.

Однако вместе с законопроектом правительство представило обоснование, третий абзац которого гласит, что, учитывая вышеупомянутое (в предыдущем абзаце подробно описано, насколько опасны для дорожного движения “праворульки”), правительством РА с 1 апреля 2018 года запрещены эксплуатация и учет транспортных средств с правосторонним расположением рулевого управления. А это означает, что с 1 апреля праворульные машины лишатся права на существование — проще говоря, любой гаишник вправе остановить и отправить на штраф-стоянку.

Все, кто глубоко заинтересован в этом вопросе, в один голос утверждают, что на встречах с правительством никто и не заикался о подобном решении. Возможно, люди были недостаточно внимательны?

Конечно, решения правительства должны выполняться, но почему на разных уровнях озвучиваются заявления о том, что ограничения не распространяются на уже ввезенные и эксплуатируемые автомашины?

По разным подсчетам в РА насчитывается около 40 тысяч праворульных машин. Статистики, сколько из них становились причинами ДТП, нет, более того, все без исключения автомашины, в последние пару месяцев ставшие причиной тяжелых ДТП с трагическим исходом — дорогие леворульные машины.

Но, конечно, главное, на что напирает правительство — в РА установлено правостороннее движение, и все транспортные средства должны иметь левостороннее рулевое управление. Спору нет, но подпадающие ныне под запрет автомашины были ввезены и приобретены без малейшего отклонения от духа и буквы какого бы то ни было закона: в Армении не было и нет (пока) закона, запрещающего ввозить и приобретать праворульные машины. А как известно, что не запрещено — разрешено.

Так и поступали бизнесмены — ввозили, продавали, люди же, учитывая относительную доступность этого класса автомобилей, приобретали, ныне же оказались в весьма затруднительном положении.

Отметим также, что из объяснений правительства становится ясно: ожидаются перемены в постановлении Таможенного союза от 9 декабря 2011г. “Об утверждении технического регламента о безопасности колесных транспортных средств” — в него должно быть внесено соответствующее дополнение в перечне стран, где запрещена эксплуатация праворульных машин. Уже не приходится сомневаться, что в этом перечне будет добавлена Армения. Наша страна уже длительное время является членом этого Союза, но подобный вопрос не возникал, и теперь непонятно — это инициатива нашего правительства, или требование Таможенного союза. Ничего об этом в обосновании не сказано. Если последнего — то давно бытует байка, что если вдруг Россия примет подобный закон, то Дальний Восток отделится от нее. На этой обширной территории давно уже преобладают японские “праворульки”.

Учитывая актуальность и общественную резонансность темы, “РА” уже в третий раз затрагивает ее, подробно объясняя реальное положение дел.

Как уже было сказано выше, законопроект включен в повестку внеочередного заседания НС, и поскольку созвано оно в конце дня, обсуждаться будет в полупустом зале (именно так проходят поздние внеочередки), депутаты будут невнимательны, и если законодатели не обратят внимание на ссылку правительства на свое постановление о запрете с 1 апреля 2018г. эксплуатации и учета праворульных машин (над документом работали юристы и знают, что пишут, равно как и последствия написанного), именно парламент окажется виноват перед народом. В разное время все правительства использовали подобную уловку — “протаскивать” спорные, непопулярные законопроекты в авральном порядке, а потом кивать на парламент — мол, закон принят его голосованием.

Напомним, что ст. 60 Конституции РА гласит: