В ходе состоявшегося у премьер-министра Карена Карапетяна совещания были обсуждены возможности сокращения пробок, эффективной организации и разгрузки дорожного движения в Ереване.

Министр транспорта, связи и информационных технологий Ваган Мартиросян представил результаты выполненного на основании поручения премьер-министра изучения и разработанные совместно с заинтересованными ведомствами предложения, которые касаются повышения пропускной способности дорожной сети Еревана, ограничения парковочных мест на некоторых участках, организации дорожного движения и ужесточения контроля, внедрения современных технологий, а также организации альтернативных маршрутов.

Коснувшись текущих работ, заместитель начальника Полиции РА при правительстве РА Самвел Оганесян доложил, что дорожная полиция РА продолжает вносить изменения в организацию дорожного движения на перекрестках Еревана, на некоторых перекрестках движение стало круговым, и эти мероприятия продолжаются: с целью предотвращения скоплений транспортных средств и задержек, быстрой разгрузки перекрестков перемещены двойные сплошные линии, изменены режимы работы светофоров с правой секцией и т.д. Продолжается процесс перехода на автоматическое управление перекрестками: 50 перекрестков управляются электронной системой, планируется регулирование еще 60 перекрестков.

Мэр Еревана Тарон Маргарян отметил, что является довольно эффективным создание пешеходных переходов путем установки мигающих светофоров, и установка в Ереване в 110 точках подобных светофоров также будет способствовать решению проблемы регулирования транспортных потоков. Премьер-министр предложил мэру Еревана продолжить работы в этом направлении.

Глава правительства поручил ответственным рассмотреть в качестве краткосрочных решений и совместно работать в направлении увеличения числа регулирующих пересечение улицы светофоров, ужесточения контроля за стоянкой на второй полосе проезжей части прилегающих участков дорог, ограничения часов стоянки, эффективного распределения в Ереване межгосударственных и межобластных пунктов отправления и в других направлениях.