Победа на шахматном фестивале в Гибралтаре вдохновила Левона Ароняна на новые свершения. В интервью пресс-службе турнира наш гроссмейстер заявил, что с нетерпением ждет старта турнира претендентов, поскольку он продолжает верить в себя и постарается наконец-то победить в этом соревновании, которое до этого приносило ему только разочарование.

— Как сложился для вас тай-брейк?

— Начало было тяжелым, поскольку далось мне трудно. Думаю, я играл очень медленно, так как соревнование продолжалось в другом формате, с иным контролем времени. Первую партию я начал медленно. Легкая неприятность возникла и во второй партии, но я подтянулся и, в целом, сыграл хорошо против Макса. Немножко медленно, но хорошо.

— Начав тай-брейк с ничьих и завершив победой, вы должно быть довольны собой?

— Да, за исключением игры в последней партии. Я получил такую перспективную позицию, какие редко возникают в поединках с такими сильными соперниками. Так что, я немного заслужил эту победу.

— Психология — важная составляющая побед в решающих матчах. Как вам удалось настроиться на финал, учитывая, что за один день пришлось играть по трем разным регламентам?

— Конечно, это трудно, но мы научились этому на опыте участия в розыгрышах Кубка мира. Это способствует прогрессу и, безусловно, более или менее обусловлено психологической подготовкой.

— В тай-брейке было и немножко дежавю, поскольку, как и на Кубке мира, вы встретились с Максимом. Вас захлестывали воспоминания о том матче?

— Я думал, что он определенно жаждет реванша. Но я тоже стремился к победе и достиг цели. Это большое достижение для меня.

— Таким образом, после невероятного прошлого сезона вы блестяще стартовали и в 2018 году. Очевидно, это воодушевило вас перед турниром претендентов?

— У меня всегда хорошее настроение после того, как я квалифицировался на самый важный турнир года, каковым для меня является кандидатский турнир. Я готов играть в нем в любое время и с нетерпением жду момента старта.

— То есть ваша основная цель победить в нем и квалифицироваться на матч за звание чемпиона мира?

— Думаю, это мечта любого спортсмена высокого класса. До сих пор турнир претентентов приносил мне разочарования, но шахматы, как и другие виды спорта, делают человека стойким. Главное продолжать верить в себя и постараться воспользоваться очередным шансом.

— Хотя вы имеете достаточно опыта, но все же — как победа в подобном открытом турнире скажется на вашей дальнейшей игре и понадобится ли вам время на отдых?

— Это можно назвать разминкой, так как в начале сезона многие из моих соперников, как правило, играют не столь хорошо. Поэтому мне не пришлось сильно напрягаться, и я достаточно свеж. Я профи. Было определенно забавно играть. Я не прочь вновь повторить это.

— Здесь мы увидели немало творческих идей и вы также придерживались своего стиля. Что вдохновляло вас на нескучную игру?

— Моя жена сердится на меня, когда я играю скучные шахматы, и говорит, что я состарился. Это чрезвычайно мотивирует меня.

— Где и как собираетесь готовиться к турниру претендентов?

— Пожалуй, немного подготовлюсь. На это у меня есть больше месяца. Я хорошо отдохнул, что тоже немаловажно.

— Как вам удается на таких турнирах поддерживать физическую форму?

— Конечно, бывают моменты, когда устаешь. Особенно, когда играешь в шахматы 10 дней подряд. Но я провел одну короткую партию. Такие неожиданно короткие игры, какой стала встреча с Опариным (соперники согласились на ничью после 18 хода — Г.Н.) способствуют быстрому восстановлению. Я думаю, в этом был и положительный момент, поскольку, вернувшись в свою комнату, я проспал около трех часов. Думаю, это помогло восстановить бодрость и позитивный настрой.

— В одном из своих интервью вы сказали, что шахматы — это диалог между вами и вашим соперником. Что вы имели в виду?

— Любое соперничество один на один по-своему особенно. Вы как будто синхронно дышите и постоянно следите за его взглядом, пытаясь понять ход мыслей соперника. Поэтому, это в каком-то смысле разговор двух людей, в котором вопросы задаются жестами. Вы знаете, что они хорошие игроки, всегда проявляющие адекватную реакцию. И это помогает настрою.

— Во время тай-брейков тоже?

— Когда играешь с такими сильными соперниками, как Максим, многое зависит от удачи. Можете получить желаемую позицию, которая может многое решить в тай-брейке. Тогда можете сказать, что все получилось замечательно. Это похоже на баскетбольный матч, в котором, пропустив удар, можно проиграть с разницей в 2-3 очка.

— Правда ли, что музыка обладает силой, способной заставить вас заплакать?

— Это касается в основном классической музыки. Я сентиментальный парень. Люблю также оперу и литературу. Думаю, что принадлежу к числу тех людей, которые контролируют свои эмоции, но иногда искусство может вызвать большие эмоции.

— Потому что шахматисты творческие люди?

— Я думал, вы скажете — потому что играем, как курицы. На самом деле, я не знаю, чем это обусловлено. Вообще, для игры в шахматы требуется вдохновение, которое я черпаю во всех сферах жизни — природе, в личной жизни, искусстве.

— Как собираетесь отпраздновать успех?

— Я не знаю, но безусловно придумаю что-нибудь интересное.