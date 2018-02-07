Семь медалей разного достоинства завоевали армянские борцы вольного стиля на международном молодежном турнире в Молдове.

Победителями соревнования стали Размик Папикян (весовая категория до 57 кг), Вазген Теванян (61 кг), Арман Андреасян (70 кг) и Давид Геворгян (74 кг). А вот Гегам Галстян (65 кг) и Оганес Магакян (125 кг) довольствовались серебряными наградами. Арман Авагян же стал третьим в весовой категории до 79 кг.

В турнире участвовали 156 борцов, представлявшие также Молдову, Россию, Украину, Беларусь, Германию, Румынию и Македонию.