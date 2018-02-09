Национальное Собрание РА голосованием отвергло инициативу фракции “Елк” о формировании временной парламентской комиссии по этике для обсуждения происшедшего 5 октября инцидента между депутатами Арташесом Гегамяном и Николом Пашиняном, когда после словесной перепалки в зале заседаний, уже за его пределами, Арташес Гегамян, якобы, напал с кулаками на господина Пашиняна.

“Елковцы” утверждают, что РПА своей позицией — не формировать временную комиссию, — создает атмосферу безнаказанности и в здании парламента. У РПА же свои доводы: изначально проект решения “Елк” содержал в себе обвинение и заключение, посему и выступают против.

По большому же счету, если бы была сформирована подобная комиссия, “Елк” любой ценой старался бы доказать, что Никол Пашинян был избит. А ему это надо? Почему “Елк” стремится это доказать — непонятно.