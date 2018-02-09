Ангажированные Азербайджаном политики будут и впредь стараться вбить клин в армяно-российские отношения.

Выдающегося армянского полководца, государственного деятеля и мыслителя Гарегина Нжде турки в свое время нарекли именем Нжде Ажда-паша, что означает наводящий ужас паша. Он действительно наводил ужас на убийц и врагов армян, заставляя трепетать янычаров. Но и спустя 63 года после своей смерти Национальный герой Армении продолжает наводить трепет на врагов Армении, которые все еще не оставляют попыток извратить историю, очернить человека, являющегося бесспорным патриотом и глубоко чтимым в своей стране героем. Тщетные потуги оболгать Нжде особо активизировались в последние годы, посредством лживых и недостоверных вбросов СМИ и высказываний ряда банальных глашатаев антиармянской азербайджано-турецкой пропаганды.

Эти пропагандистские изыски не что иное, как дешевая антиармянская кампания, развернутая недругами Армении, которые пытаются переписать историю и вбить клин в армяно-российские отношения.

Очередное и самое свежее тому подтверждение — опубликованная накануне в российской “Независимой газете” статья “Возрождение нацизма от Прибалтики до Армении”. Автор этого откровенно тенденциозного (в плане Армении) материала — уважаемый человек: заслуженный врач РФ, профессор, заместитель председателя комитета по социальной политике Совета Федерации Людмила Козлова. Человек, который имеет много друзей среди армян как в России, так и в Армении. Что могло вынудить уважаемого сенатора РФ обратиться к неведомой ей (судя по статье) столь щепетильной и чувствительной исторической тематике, кто стоит за публикацией, и кому это было нужно? Мы попросили прокомментировать депутата Национального Собрания Армении, члена фракции РПА, сопредседателя армянской части Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и Национального собрания РА, председателя партии “Национальное единение” Арташеса Гегамяна.

— Г-н Гегамян, мы стали свидетелями очередного материала в российской прессе, где Армению напрямую обвиняют в пособничестве нацистской идеологии. И опять все крутится вокруг памятника и личности Гарегина Нжде. Как можно Армению, которая трепетно, бережно и с гордостью относится к своему участию в Великой Отечественной войне, столь оголтелым образом обвинять в возрождении нацизма?

— Далеко не случайно, что именно вчера, когда в качестве кандидата в президенты РФ был зарегистрирован очень уважаемый в Армении Владимир Владимирович Путин, и появилась эта статья. Недругам армяно-российского стратегического партнерства нужно было обязательно чем-то “затмить” это важное и для Армении событие. И вот, в медиапространство вбрасывается враждебная, и, в первую очередь, враждебная России, а также — Армении статья, где по части Армении все — сплошная клевета и утверждения, ничего общего не имеющие с действительностью. Вызывает беспокойство другое: член Совета Федерации РФ, заслуженный врач и заслуженный деятель не исторической науки берется давать профессиональные оценки историческим событиям и личностям времен гражданской и Великой Отечественной войн. Не вызывает сомнений, что обращение к этим событиям требует более глубокого профессионального изучения и должной компетенции. В данном случае, думается, что можно было бы ознакомиться с официальной оценкой МИД России, данной в связи с установлением памятника Гарегину Нжде в Ереване, озвученной официальным представителем Марией Захаровой. Она прозвучала 4 июля 2016 года: Захарова сопровождала министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, прибывшего в Ереван на заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ. Так, отвечая на вопрос “Радио Азатутюн” (армянская служба “Радио Свобода”) о том, считает ли она по-прежнему, что установка в Ереване памятника Гарегину Нжде является “попыткой героизации нацизма”, ответила буквально следующее: “Насчет памятника, это, безусловно, внутреннее дело Армении и Еревана. Я очень прошу вас найти мой комментарий и дословно на “Радио Свобода” его процитировать, и больше его не перевирать. Потому что, перевирая мои слова, вы делаете хуже, и, естественно, все это работает на пользу тем людям, которые не являются друзьями Армении”.

— Так почему опять, после того, как уже прозвучала официальная оценка Москвы, возвращаются к этой теме?

— По той простой причине, что есть силы, находящиеся вне Совета Федерации, которые продолжают играть враждебную роль. Им уж очень претит прочное стратегическое партнерство Армении и России, ставящее мощный заслон пантюркистским устремлениям Турции и Азербайджана.

Почему враждебную? Потому, что более двух с половиной миллионов наших соотечественников проживают сегодня в России и, в большинстве своем они настроены проголосовать за действующего президента России Владимира Путина. Ведь именно в годы его президентства, повторюсь, стратегическое партнерство Армении и России поднялось на новый, более высокий уровень. Более того, намечаются очень важные, интересные, нацеленные в будущее мероприятия в рамках ОДКБ и Евразийского экономического союза.

И кому-то надо было в головах и умах наших соотечественников, проживающих в России, посеять смуту, смятение, непонимание и недопонимание: почему Национальный герой Армении, который уберег всю Зангезурскую область от геноцида со стороны мусаватистского Азербайджана и покровительствовавшей ему Турции, что предотвратило создание исламской дуги в южном подбрюшье России, являющийся гордостью армянского народа, подвергается шельмованию?

Люди, хорошо осведомленные о личности и деятельности Гарегина Нжде, никогда бы не позволили себе столь гнусных строк о том, что “на его руках кровь более 20 тысяч безвинно убиенных мирных жителей”. Не говорю уже о том, что Гарегин Нжде был осужден на лишение свободы в годы сталинизма, когда даже за незначительные деяния человека без суда и следствия расстреливали. И как это вышло, что к Гарегину Нжде была проявлена такая “гуманность”… и его осудили на лишение свободы, а не поставили к стенке.

Вот над чем должны были призадуматься авторы подобных публикаций. Равно как и над тем, что Гарегин Нжде за свои подвиги и проявленное мужество в годы Первой мировой войны был награжден боевыми орденами Российской империи: Святого Владимира, Святой Анны, Георгиевскими крестами III и II степеней. Это ведь о многом говорит.

— И кто же стоит за кулисами подобных публикаций?

— Это неудавшиеся, озлобленные политики, а, скорее, политиканы, оказавшиеся сейчас вне Госдумы и Совета Федерации РФ, подхваченные и ангажированные Азербайджаном. Они будут и впредь из кожи лезть, чтобы расшатать союзнические армяно-российские отношения. Большую боль и досаду вызывает то, когда рупором этих сил становятся честные люди, в данном случае Людмила Козлова. С ней, я считаю, очень мерзко поступили, предоставив несоответствующие действительности материалы. Тут проглядываются торчащие уши небезызвестных сергеевмарковых, и это очень прискорбно, так как Людмила Вячеславовна является убежденным поборником углубления братских отношений между Арменией и Россией. В конце интервью хотелось бы обратиться к друзьям: не посягайте на Национальных героев Армении…