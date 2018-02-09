У игры на дудуке свои особенности: основная мелодия произведения развивается на фоне дама — непрерывно звучащей ноты тоники. Профессиональные дудукисты говорят, что исполнение даже одной ноты дама намного сложнее, чем целая партитура солирующего дудука. Это требует специальных навыков, тем более, когда дам выводит прекрасная дама…

В гостях у нашей редакции побывали две очаровательные девушки, которые, можно сказать, вторглись в “мужскую вотчину”. Сестры Анна и Анаит Мхитарян — исполнительницы на дудуке и дооле, народных армянских инструментах, игра на которых традиционно считалась неженским делом.

— О вас я узнала случайно — посмотрела новый клип “Джур кугер”, который день ото дня набирает просмотры в youtube. Было интересно, и захотелось побольше узнать о вас.

Анна: — Я окончила консерваторию: бакалавриат по классу шви, а магистратуру уже на отделении дудука. Годы тебя ведут к тому, чем ты должен заниматься, каким должен быть твой следующий шаг. Сейчас мы с сестрой преподаем в школе искусств им.Геворка Будагяна и параллельно занимаемся творчеством.

Анаит: — Я окончила Аграрный университет, по специальности генетика животных, и хочу сказать, что я, сестра, да и вся наша семья с особым вниманием относимся к животным. Это, так сказать, большая душевная жажда — помогать и защищать братьев наших меньших. Такая же жажда у меня была к музыке, и я освоила игру на дооле, занимаясь у специалистов и доведя свою игру до профессионального уровня. В профессии генетика я себя не нашла, но восполняю это заботой о животных. А музыка — мое основное занятие, жизнь, без которой себя не представляю. Кстати, любовь к животным делает особым и твое музыкальное мастерство. В нем есть душа. Есть музыканты, обладающие мощной техникой, за которой нет эмоций и сердца.

— Почему вы выбрали столь нетипичные для дам инструменты? Дудук — это Ваче Овсепян, Дживан Гапарян и другие прославленные музыканты. Да и девушка-доолчи — скорее, исключение из “правил”. Не боязно было занимать нишу, где “властвуют” представители сильной половины человечества?

Анна: — Музыка в нас была с детства. Я совсем малышкой, еще не зная русский язык, из отдельных русских слов придумывала и пела песни. Во дворе, в садике мы постоянно собирали детей, близких, соседей, пели и плясали. Может, стали бы и хорошими танцовщицами, но получилось то, что получилось. Сцену всегда любили и не жалеем: если бы удалось заново прожить жизнь, выбрали бы дудук и доол. Если же говорить о наших прославленных дудукистах, то я очень горда тем, что они, как, например, Дживан Гаспарян, прославили Армению на весь мир. Но это не значит, что я не могу заниматься тем же. Я не Дживан Гаспарян, но, может, пройдет время, и люди заговорят об Анне Мхитарян. Если бы мы боялись, никогда не выбрали бы эти инструменты. Мы девушки, но обладаем сильным характером: неудачи нас не ломают, духом если и падаем, то ненадолго. Как это часто бывает у творческих людей, главное препятствие — отсутствие финансов. Но сегодня их нет, а завтра есть. Дело наживное. Ну и еще одна проблема — вхожесть в круг “избранных”. Если ты не из “тусовки”, тебя не возьмут на фестивали и не включат в те или иные программы. Но уверена, если ты хороший музыкант, рано или поздно все преграды на твоем пути падут.

Анаит: — Когда Анна выбрала шви и дудук, то по логике с ними в тандеме должен был звучать доол. При этом я играю и на других ударных инструментах — перкашн. А насчет критики, то случалось, что нас критиковали. Бывало, спрашивали у коллег, чье мнение для нас важно, они почему-то начинали философствовать. К месту и не к месту, поучать. Мы отходим от традиционной манеры исполнения: на протяжении веков эти инструменты звучали одинаково. Мы же пытаемся привнести что-то новое, свой почерк. Если ты девушка, то должна попадать только “в десятку”, чтобы доказать свое право. Может, прозвучит грубо, но есть люди, которые хоть и музыканты, но застряли в “одном времени”, не развиваются, не меняются и не растут. И почему-то считают своим долгом комментировать нашу работу. Не то, что мы такие прекрасные, но если ты как музыкант не идешь вперед, не имеешь права критиковать.

— А чье мнение для вас важно?

Анаит: — Мы очень любим Сержа Танкяна — он наш земляк, тоже родом из Ванадзора. В ночь Рождества мы решили сделать ему сюрприз: переиграли на свой лад композицию группы System of a Down “Chop Suey!”, добавив элементы из армянских произведений, сняли небольшой клип и отправили ему. Это был чистый экспромт, не преследующий никаких задних мыслей. Хотели сделать ему приятное. Танкяну подарок очень понравился: он нам ответил, поздравил и отметил, что “в Ванадзоре есть такие талантливые сестры”. Мы и не надеялись на ответ, и были бесконечно счастливы, когда музыкант такого уровня отмечает наше творчество. К слову, и другие очень серьезные музыканты знакомы с нашей работой, но не буду хвастаться….

— В клипе с вами были и другие музыканты. Я так понимаю, у вас сформировался целый коллектив?

Анна: — Да, этот коллектив — наше самое большое достижение 2017 года. Вокруг нас объединились на самом деле прекрасные музыканты. Они верят в нас и знают, что делать в будущем. Группу мы назвали “Сестры Мхитарян и друзья”. Мы с сестрой сами что-то делали, пробовали, экспериментировали, но постоянно возникали трудности. Нужно записываться, иметь фонограммы и пр. Нужна была большая команда. И мы обратились к пианисту Арегу Арустамяну, к нам подключились талантливый перкуссионист Александр Григорян, бас-гитарист Гурген Амирян, а недавно в команду влился Артур Мартиросян, играющий на кахоне. В прошлом году, 29 мая, мы дали сольный концерт на нашей родине — в Ванадзоре, в Государственном драматическом театре им.Ованеса Абеляна. Это был важный для нас момент: в 2016 году мы потеряли нашего отца, который мечтал видеть своих дочек на сцене. Мы оставили незанятым стул для отца… Концерт провели на собственные средства, очень волновались, и нас зритель принял с большой теплотой.

Анаит: — Мы сами вели концерт, играли, пели и общались со зрителем. Нам удалось создать очень доверительную и эмоциональную атмосферу в зале. Знаете, что интересно? После концерта к нам подходили люди и вместо того, чтобы выразить свое мнение по поводу концерта (как это традиционно бывает), “сочувствовали”: “Как вы, бедные, столько играли, пели? Не трудно было — щеки и руки не болели?” Очень трогательная реакция была.

Второй сольный концерт был уже в Ереване, в Музее-институте Комитаса. Там тоже нас прекрасно приняли. У нас продуманная, серьезная концертная программа, не предназначенная для ресторанной и танцующей публики.

Нас шесть человек, и у каждого свои “краски”, “оттенки” звучания. Начиная с наших старших товарищей, которые уникальны в своем роде. И всем вместе у нас получается создать нечто неповторимое. Мы исполняем известные народные произведения, популярные зарубежные джазовые композиции — ничего нового не открываем, но преподносим в оригинальном и непохожем исполнении. Делаем интересные миксы народных и джазовых произведений, народных песен и танцевальных мелодий, в частности, Комитаса, Саят-Новы.

— О будущем думаете, что собираетесь делать?

Анна: — Мы не хотим известности ради того, чтобы набить карманы. Хотим добиться известности, чтобы бороться с несправедливостью. Есть много проблем, которые не находят решения. Как у нас живут пожилые люди, как относятся к беззащитным животным? Известному человеку легче привлечь внимание к тем или иным наболевшим вопросам.

Анаит: — Каждый музыкант мечтает о концертах, гастролях, мы много работаем над этим, сами себя продвигаем. Есть уже записанные песни, выпустили два клипа, на подходе третий. У нас есть группа своей мечты, и мы идем к своей цели. Музыкой мы занимается лет десять, но серьезную деятельность мы развернули в последние 5 лет. И уверены, что добьемся успеха.