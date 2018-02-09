Несмотря на все сложности, начинающих предпринимателей, которые готовы рискнуть, основав свой бизнес в регионах и даже отдаленных областях Армении, становится все больше. Об этом свидетельствуют и показатели, достигнутые Национальным центром развития малого и среднего предпринимательства Армении (НЦРМСП) в прошлом году, согласно которым свыше 4700 хозсубъектов малого и среднего бизнеса получили содействие со стороны организации. При этом количество бизнес-консультаций превысило отметку в 10 тыс., поскольку, как пояснил в беседе с нами исполнительный директор НЦРМСП Левон Мнацаканян, многие из предпринимателей обращались в Центр по нескольку раз для получения содействия по разным направлениям.

Практически все программы Наццентра (около 98%) реализуются именно в областях страны, где, по мнению нашего собеседника, существует колоссальный нераскрытый потенциал для развития бизнеса. В этом направлении серьезную поддержку оказывают и международные структуры, в сотрудничестве с которыми НЦРМСП реализует программы, направленные на стимулирование деятельности МСБ и создание новых рабочих мест в регионах страны.

Один из крупных проектов под названием “Стимулирование конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в регионах”, старт которому был дан в прошлом году, осуществляется на средства Евросоюза. В общей сложности в течение двух лет реализации программы (2017-2018гг.) предусмотрено порядка 1,6 млн евро, из которых 1 млн 123 тыс. евро — грантовые средства, выделяемые ЕС, плюс еще 280 тыс. евро в качестве софинансирования предоставит наше правительство, а остальные средства поступят от НЦРМСП и еще четырех организаций, участвующих в этом проекте (“Агентство стратегического развития”, “Центр развития Армавира”, “Спитак-фермер” и “Сьюн”).

Как именно планируется стимулировать конкурентоспособность МСБ в регионах и что было сделано в рамках проекта в течение прошлого года, — поинтересовались мы у главы НЦРМСП.

“В целом проект имеет три компонента, нацеленных на стимулирование предпринимательства, занятости и развитие инфраструктур. И одним из его ключевых составляющих является строительство в Лорийской области придорожного комплекса с охватом территории общей площадью около 5 тыс. кв. метров, из которых примерно 300-350 кв. метров будут занимать стройобъекты. Идея в том, чтобы здесь армянские производители, у которых нет возможности сразу выходить на большой рынок, смогли бы напрямую реализовывать свою продукцию. Иначе говоря, на этой площадке будет продаваться продукция исключительно местного производства”, — рассказал г-н Мнацаканян.

Это многофункциональная структура, где также будут проводиться фестивали, выставки, отведено место для отдыха туристов, открыт информационный центр и т.д. В течение прошлого года велись технические работы, в том числе, совместно с Минтрансом проведен анализ того, где конкретно будет построен придорожный комплекс с учетом наибольшего автомобильного потока на том или ином участке. В итоге, было решено построить его на дороге, ведущей из Спитака в Ванадзор, где наблюдается большой поток как грузового автотранспорта, так и туристических автобусов.

“К строительным работам приступим в этом году с тем, чтобы до конца срока реализации программы в конце 2018 года комплекс был сдан в эксплуатацию и функционировал. Но этот комплекс должен стать бизнес-моделью, поэтому мы хотим сдать его в управление частному бизнесу, который будет вести свою деятельность в соответствии с установленными нами критериями”, — заключил директор Национального центра развития малого и среднего предпринимательства Армении.