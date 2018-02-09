Регион Февраль 09, 2018 | Автор : admin

В Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) 6-7 февраля была проведена внезапная проверка готовности. В ней участвовали представители администрации АО, ряда воинских частей, органов управления и снабжения под руководством министра обороны Арцаха, генерал-лейтенанта Левона Мнацаканяна.

Согласно программе военного сотрудничества, координации действий и обмена опытом двух армянских государств, представители командного состава ВС Республики Армения во главе с генерал-полковником Мовсесом Акопяном следили за военными процессами первостепенной важности.

По полученным данным, все структуры и подразделения, где были проведены проверки, были приведены в состояние боевой готовности “высокого” уровня, дислоцированы в заранее подготовленные районы в полной готовности к боевым действиям, затем перешли к выполнению поставленных задач.

Во время тренировок в соответствии с требованиями новой боевой ситуации условной войны различные подразделения участвующих воинских частей также выполняли отдельные боевые задачи. Высшее командование рассмотрело представленные отчеты, проверило соблюдение требований к соответствию процессов, а также направило и внесло некоторые исправления в операции.

Армия обороны еще раз доказала, что способна оперативно реагировать на существующие и возможные события и принимать важные боевые решения.

Министр обороны Арцаха и начальник Генерального штаба ВС Армении высоко оценили меры боеготовности и заявили, что Армия обороны НКР способна своевременно и адекватно реагировать на события в оперативной тактической ситуации и тем самым эффективно противодействовать действиям противника.