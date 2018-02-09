Внедрение механизмов расследования инцидентов вновь откладывается в долгий ящик.

Решение президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении досрочных выборов фактически заморозило переговорный процесс по урегулированию азербайджано-арцахского конфликта по меньшей мере на три месяца. Подобный вывод можно сделать из заявления руководителя пресс-службы МИД АР Хикмета Гаджиева по итогам переговоров в Баку сопредседателей Минской группы ОБСЕ с высшим руководством Азербайджана. По словам Гаджиева, на переговорах посредников с Алиевым “была достигнута договоренность о продолжении интенсивных переговоров после президентских выборов в Армении и Азербайджане”.

Президентские выборы в Азербайджане пройдут 11 апреля с.г. Выборы президента Армении Национальным Собранием страны состоятся 2 марта, однако передача полномочий новоизбранному президенту состоится лишь 9 апреля, в день завершения президентского срока нынешнего главы государства Сержа Саргсяна. В период с 9 по 16 апреля парламентские фракции смогут выдвинуть своих кандидатов на должность премьер-министра Армении. Премьер-министра армянский парламент будет выбирать 17 апреля. В пятнадцатидневный срок после избрания премьер-министра формируется правительство. С учетом всех этих поствыборных процессов как в Армении, так и в Азербайджане говорить о возобновлении переговоров по карабахскому урегулированию ранее мая не приходится.

Сопредседатели МГ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США) в период пребывания в Баку никакими заявлениями не отметились. Ни по этому поводу, ни по поводу позиции Азербайджана относительно расширения команды наблюдателей ОБСЕ не просто в зоне конфликта, а именно на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха, Азербайджана и Армении. А ведь прояснение подходов сторон именно к этому вопросу и является основной целью нынешнего визита посредников. Российский сопредседатель Игорь Попов незадолго до визита отметил, что на встрече в январе с.г. в Кракове главы МИД Армении и Азербайджана “дали принципиальное согласие на подготовленный посредниками документ, регламентирующий деятельность дополнительных семи наблюдателей. Остались некоторые технические детали, которые еще предстоит согласовать, прежде чем будет запущен механизм расширения”.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что “Россия вместе с другими странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию активно выступает за снижение напряженности на линии соприкосновения и предпринимает усилия, направленные на расширение миссии наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта”.

А глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, министром ИД Италии Анджелино Альфано выразил надежду, что ОБСЕ сможет оперативно ввести в действие ранее достигнутые договоренности сторон конфликта. “Речь идет не столько о расширении офиса специального представителя ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию, сколько об увеличении количества наблюдателей ОБСЕ на линии соприкосновения”, — отметил он. Он напомнил, что переговоры об укреплении мер доверия в зоне конфликта шли еще в начале 2010г., что в апреле 2016 г. после агрессии Азербайджана против Арцаха в Вене состоялась встреча президентов Армении и Азербайджана при участии глав МИД стран-сопредседателей МГ, а в июне — трехсторонняя встреча президентов Армении, Азербайджана и России в Санкт-Петербурге также с участием сопредседателей. В итоге “была достигнута договоренность — в качестве конкретного шага по укреплению доверия добавить буквально несколько человек (шесть-семь) в качестве дополнительных наблюдателей ОБСЕ на линии соприкосновения”, и “по-моему, сейчас стороны близки к согласованию конкретных параметров реализации этой договоренности”.

Российский министр не согласился с тем, что увеличение количества наблюдателей и консолидация условий безопасности на линии соприкосновения станет поводом для увековечивания конфликта и лишит стимула к политическому урегулированию. “Наверное, все-таки нужно исходить из того, что любые процессы урегулирования любых конфликтов, будь то в Карабахе, в Донбассе, должны включать в себя параллельные синхронизированные всеобъемлющие движения, которые включали бы шаги по укреплению безопасности и шаги по политическому урегулированию. В любом случае, логика, согласно которой “чем больше стреляют, тем скорее согласятся на договоренности”, наверное, не может работать в реальной жизни. Рассчитываю, что то, о чем условились министры иностранных дел Азербайджана и Армении и что было активно поддержано сопредседателями Минской группы и представителями ОБСЕ, будет реализовано”, — заявил Сергей Лавров.

Все эти заявления адресованы Азербайджану, ибо именно он отказывается от дислокации наблюдателей на линии соприкосновения, мотивируя свою позицию тем, что это, мол, будет “играть” на укрепление существующего статуса-кво в зоне конфликта. И Баку ответил выдвижением условий, способных вызвать лишь саркастический смех. Взять хотя бы тезис о необходимости “усиления контроля над прекращением убийств азербайджанских гражданских лиц, проживающих вдоль линии соприкосновения”. Всем, тем паче посредникам, прекрасно известно, что убийством гражданских лиц занимается исключительно азербайджанская сторона. Перечисление фактов займет не одну газетную полосу, не говоря уже о том, что президент Армении неоднократно публично — с трибун международных организацией, в присутствии главы РФ Владимира Путина — в лицо своему азербайджанскому коллеге указывал на недопустимость подобного поведения. Не менее смехотворно требование о том, что “сопредседатели МГ, а также Армения должны взять на себя обязательство проконтролировать, чтобы официальный Ереван не преследовал в этом вопросе коварную цель продлить статус-кво”, ибо продление статуса-кво также является следствием бескомпромиссности и агрессивности Азербайджана.

Упомянутое в начале заявление представителя МИД Азербайджана по итогам встреч посредников в Баку оригинальностью в этом плане не отличается. В нем нет ни слова о наблюдателях на линии соприкосновения, о внедрении механизмов расследования инцидентов. Судя по всему, внеочередными президентскими выборами Алиев заморозил и этот процесс, выжидая чего-то и стремясь выиграть время. Для каких целей, станет ясно, скорее всего, в период между апрелем и июлем.