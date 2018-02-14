Регион Февраль 14, 2018 | Автор : admin

Группа латвийских, венгерских, алжирских, итальянских, российских и французских журналистов и блоггеров 12 февраля посетила воинские части и подразделения Республики Арцах, расположенные в северном направлении, для подготовки статей и докладов о национально-освободительной борьбе арцахских армян, посвященных 30-летию Карабахского движения.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны Республики Арцах, на месте постоянного размещения воинских частей журналисты присутствовали на торжественном митинге, посвященном началу нового учебного года. Так же, на линии фронта они ознакомились с оперативно-тактической ситуацией, социальными условиями военнослужащих и распорядком боевого дежурства.