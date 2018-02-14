Новый Избирательный кодекс, принятый в 2016 году, по сей день для некоторых политических сил остается спорным. Речь идет о голосовании по рейтинговой системе при парламентских выборах. Дело в том, что и после принятия ИК, и после внесенных месяц спустя кардинальных корректировок фракции НС подписали меморандумы, в которых зафиксировано: законодательный орган впоследствии вернется к этому вопросу. На днях вопрос пересмотра ИК, отмены рейтингового голосования подняла депутат от блока “Царукян” Наира Зограбян. И, хотя обсуждение вопроса в соответствующей постоянной комиссии НС, по договоренности с автором, отложено на два месяца, сомневаться в том, что продолжение будет, не приходится. Известно также мнение самой крупной фракции — РПА: рейтинговая система голосования необходима политической системе РА, и нужды в пересмотре вопроса нет.

Какие серьезные обоснования имеет РПА относительно сохранения уже внедренной системы — об этом беседа “РА” с депутатом от Республиканской партии, руководителем делегации НС РА в Парламентской Ассамблее Франкофонии Маргарит Есаян.

Люди хотят изжить принцип, которым сполна воспользовались

— Вопрос очень важен, но прежде должна заметить, что законы — не догма, они постоянно корректируются, поскольку меняется жизнь, политические процессы. Однозначно это относится и к Избирательному кодексу. Напомню, что необходимость в принятии нового ИК возникла после конституционной реформы: произошли системные перемены, начался переход от полупрезидентской формы правления к парламентской. Прежний ИК перестал соответствовать времени, и руководствоваться им стало просто невозможно. Для новой формы правления должен был быть избран соответствующий парламент. При разработке документа я лично внесла 16 предложений. Были спорные вопросы, которые обсуждались в нашей фракции со специалистами, в том числе европейскими.

По начальному варианту рейтинговое голосование предусмотрено не было. Но, когда обсудили вопрос представительства регионов в парламенте, стало ясно — без рейтингового голосования парламент становился сугубо ереванским, столичным. Несправедливо было бы отсутствие в представительном органе представителей регионов. Начали обсуждения в этом аспекте, дабы представляющие регионы депутаты, как в случае мажоритарной избирательной системы, могли озвучивать проблемы регионов, требовать их решения. Коэффициент полезного действия их деятельности был очень высок: при обсуждении проекта Госбюджета, к примеру, им удавалось отстаивать интересы своих избирателей.

— И во многих случаях решение достигалось. Однако ныне бытует мнение, что рейтинговое голосование, фактически, является более сложной разновидностью мажоритарной системы, выгодной политическим силам, обладающим большим человеческим ресурсом, в данном случае — Республиканской партии, и что Закон написан исключительно в интересах вашей партии, что открытым текстом звучало с трибуны НС при обсуждении ИК. Я постаралась по возможности мягко сформулировать тогдашние заявления некоторых ваших коллег.

— Что касается мнения о выгодности этой системы для РПА. Я бы сказала, что это выгодно для любой политической силы, стремящейся к парламентскому представительству. Напомню, что избранные по рейтинговой системе парламентарии имеются в рядах и блоков “Царукян” и “Елк”, и АРФ “Дашнакцутюн”.

Избирательный кодекс не писался “под РПА” — он распространяется на все политическое поле, и целью было привлечение регионов к деятельности законодательного органа.

Что касается также звучащих утверждений, что рейтинговое голосование — та же мажоритарная система в усложненном варианте, то совершенно не могу с ними согласиться. Ничего подобного быть не может, поскольку если прежде, по мажоритарной системе, человек сам выдвигался, занимался лоббингом своей персоны, то выдвигаемые по рейтинговой системе непременно должны иметь поддержку той или иной политической силы. Иначе говоря, мы повысили таким образом роль партий, что является необходимым компонентом парламентской формы правления. Отныне парламент становится политическим объединением №1 в стране — здесь избираются глава государства, премьер-министр, члены судебной системы. И любое лицо, стремящееся войти в парламент, заранее должно определиться — с какой политической силой ему по пути, дабы стать участником политических процессов. Тем самым я опровергаю мнение о том, что рейтинговая система — та же мажоритарная в несколько усложненном варианте. И что ИК написан специально “под РПА”. Естественно, многочисленная и сильная Республиканская партия должна была получить (и получила) по этой системе много мандатов.

Некоторые политические силы ныне оказались в неактивных политических процессах и предпринимают шаги, дабы не утерять рейтинг. И для этого вносятся предложения, озвучиваются вопросы, которые для политического поля могут быть соблазнительными, дабы представить общественности: мы, мол были против того или иного положения, закона, но, как видите, власти высказались против, наша позиция для них оказалась неприемлема.

Но могу вас заверить — к следующим парламентским выборам те же самые силы будут заинтересованы в сохранении в ИК принципа рейтингового голосования, который им также приносит немало голосов. Проще говоря, сегодня они хотят изжить принцип, которым сполна воспользовались на последних парламентских выборах. Уверена: чем ближе будут парламентские выборы, тем мягче станет их позиция, ибо если в политических процессах происходят системные изменения, это касается не только властвующей в данный момент партии, но и всех акторов на политическом поле.

И уж коли некоторым политическим силам кажется, что их рейтинг переживает кризис, подобные предложения, шумиха, активность, пафос будут в ближайшее время нарастать. И все это преследует единственную цель — не растерять электорат. Но это нормальный политический процесс.

Повторюсь — вы увидите, какую позицию будут занимать те же самые люди в канун следующих парламентских выборов.

Саммит Франкофонии — большое событие для Армении

— Осенью в Ереване состоится XVII саммит международной организации Франкофонии. Кому принадлежит идея проведения его в Армении, кто будет участвовать и каким событием это является для нашей страны?

— Место проведения саммита избрала международная организация Франкофонии, и должна заметить — для Армении это также очень смелый шаг. 11-13 октября состоятся пленарные заседания, им будут предшествовать заседания комиссий, которые начнутся 7 октября. На два года Армения становится страной, председательствующей в организации, будет председательствовать на заседаниях, руководить работой комиссий, играть важную роль в принятии резолюций.

Недавно бюро ПА организации пригласило меня на заседание (я не являюсь членом бюро — была приглашена как руководитель делегации Армении), дабы представить работу, осуществляемую в плане подготовки к приему саммита. Замечу, что в день его закрытия состоится гала-концерт с участием известных артистов из стран Франкофонии. Участники саммита будут гостями празднования 2800-летия Еревана, на Северном проспекте пройдет грандиозное мероприятие, будет сооружена франкофонная деревня со своими традициями, бытом и т. д.

В саммите примут участие президенты 50 стран, в том числе президент Франции Эмманюель Макрон, главы парламентов, включая и африканских стран. Все весьма воодушевлены. А до того, 20-22 марта, по моему приглашению в нашем Национальном Собрании состоится заседание комиссии по политическим вопросам ПА Франкофонии, в котором в основном будут участвовать влиятельные сенаторы европейских стран. Это очень важно, и я уверена, что в этот период прозвучат важные заявления.

Хочу напомнить, что в 2015 году мои коллеги по европейскому региону ПА Франкофонии приняли заявление, осуждающее Геноцид армян. Это исключительное явление, поскольку данная организация не выступает с политическими заявлениями. А после апрельской войны 2016 года, когда я в мае участвовала в заседании организации, повезла с собой материалы, и мои коллеги также осудили агрессию Азербайджана.

— Как вы оцениваете преподавание французского языка в Армении? В советские времена оно было поставлено на очень хорошей основе, но теперь, кажется, английский язык вытесняет французский.

— На фоне предстоящего саммита преподавание активизировалось, и мы делаем для этого все возможное. Мы являемся членами этой организации и должны иметь франкоговорящее общество. С радостью могу сообщить, что до участия в заседании бюро в Париже я обратилась с письмом в Парламентскую ассамблею, председатель НС Ара Баблоян также с просьбой организовать в нашем Национальном Собрании курсы французского языка для депутатов и сотрудников аппарата. Во время заседания бюро было заявлено: “Просьба мадам Есаян одобряется”. Кстати, курсы продолжительностью 3 года будут бесплатными.

Что касается преподавания французского языка в наших школах, то должна сказать — мы не могли бы стать членом организации Франкофонии, не соответствуя ее критериям. У нас есть франкоязычные детский сад, школы, университет, инженерная школа. Есть и иные планы.