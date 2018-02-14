Регион Февраль 14, 2018 | Автор : admin

“Проблема Нагорного Карабаха может разрешиться только и только в одном случае: если Азербайджан откажется от своих максималистских, нереалистичных ожиданий в плане результатов переговоров. Пока они от этого не отказываются, а продолжают грезить и бредить о захвате Еревана или Зангезура, мы не можем надеяться, что проблема может решиться”, — заявил президент Армении Серж Саргсян на совместной пресс-конференции с главой Болгарии Руменом Радевым.

Президент Армении счел недостоверными трактовки экспертов, которые связывают перенос президентских выборов в Азербайджане с желанием решить Нагорно-Карабахскую проблему. “Не верю, что вдруг в Азербайджане возникло неукротимое желание решить Нагорно-Карабахскую проблему. Раньше, в прежние годы Азербайджан имел многочисленные возможности дать проблеме мирное решение, но, к сожалению, их действия привели к тому, что сейчас мы можем говорить только об упущенных возможностях”, — заявил глава армянского государства. При этом он в очередной раз констатировал готовность Армении интенсифицировать переговоры в рамках предложений Минской группы ОБСЕ, ослабить напряженность и достигнуть решения проблемы, выразив сожаление, что “сказанное нами все еще остается желанием”.

Отвечая на просьбу журналиста уточнить позицию Болгарии и ЕС по карабахской проблеме, вызванную тем, что в азербайджанских СМИ часто искажаются подходы разных стран, в том числе Болгарии, Президент Серж Саргсян сказал:

“Что касается позиции Республики Болгария, я выразил господину Радеву благодарность за уравновешенную позицию Болгарии. Болгария во всех инстанциях всегда поддерживала позицию ЕС и всегда была сторонницей мирного решения проблемы, что укладывается в рамки общей политики. Я понимаю, почему у Вас возник такой вопрос, и считаю, причина в том, что осенью прошлого года, когда господин Президент был в Азербайджане, Президент Азербайджана, будто бы, выразил благодарность Болгарии за позицию, но я осознаю, что это провокация.

В действительности это провокация, а мы на провокации не поддаемся. Мы доверяем нашим друзьям и знаем их действительную позицию. Я очень хорошо понимаю также то обстоятельство, как получилось, что в ходе визита Президента Азербайджана было принято заявление, в котором речь шла только об одном принципе. Это временные явления, и они не говорят о позиции государства.

Любое должностное лицо любой страны может делать разные заявления с любым должностным лицом Азербайджана, но мы должны видеть, вообще по Конституции, законам этой страны кто имеет право заявлять, кто и как может подходить к проблеме. Но в этом вопросе у нас уже есть очень большое достижение. 24 ноября 2017 года в подписанном с ЕС документе есть очень четкие формулировки и видение решения. Страны-члены ЕС ратифицируют это соглашение, а это означает, что в странах-членах ЕС этот документ получит силу закона, со всеми вытекающими из этого последствиями”.

Президент Болгарии Румен Радев в этой связи заявил: “Болгария всегда имела очень четкую позицию по конфликту Нагорного Карабаха: этот конфликт может разрешиться только мирным путем при посредничестве Минской группы ОБСЕ, то есть при помощи России, Франции и США, а также при содействии ЕС, и что очень важно, посредством активного диалога президентов двух стран — Армении и Азербайджана. Диалог, который, мы считаем, должен меньше опираться на эмоции и больше — на мудрость. Болгария, как председатель Совета ЕС, будет способствовать, чтобы эта позиция была реализована”.