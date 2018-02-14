Предвыборная кампания в Азербайджане положила начало очередному витку нагнетания в общественности антиармянских настроений. Инициаторами, как и 30 лет назад, выступили азербайджанские власти. Точнее — действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев, назвавший стратегическим направлением азербайджанской внешней политики территориальные претензии к Армении. “Нашими историческими землями являются Ереванское ханство, Зангезур-Гейча”, — заявил он на съезде своей партии “Ени Азербайджан”, отметив, что на борьбу в этом направлении уже направлены все силы азербайджанской пропагандистской машины, включая ученых, кинематографистов, писателей… “Об этом должны знать азербайджанская молодежь и весь мир. В предстоящие годы мы должны быть более активными в этом вопросе и проводить в различных регионах мира презентации и выставки. Это — наша политическая и стратегическая цель, и мы поэтапно должны приближаться к этой цели”, — заявил Алиев.

Международное сообщество на эти абсурдные заявления никак не отреагировало — то ли считая этот бред и идиотизм недостойными серьезного отношения, то ли воспринимая сие как синдром выборного психоза, который выветрится из Алиева по прошествии выборов. Однако и история, и поведение азербайджанских руководителей как до, так и после прихода к власти клана Алиевых, свидетельствуют о том, что направленная на ликвидацию армянского фактора в регионе политика действительно является их стратегическим направлением. Ведь именно эту цель преследовали турецкие кемалисты, создавая в начале ХХ века при содействии российских большевиков на землях армян и других народов гособразование, именуемое “Азербайджаном”. Исторические перипетии того времени достойны отдельной статьи. События же 30-летней давности со всей очевидностью продемонстрировали, что азербайджанские власти унаследовали от своих турецких создателей не только идеологию и политику, но и варварские методы достижения целей, безжалостно уничтожая проживавших в Азербайджанской ССР армян, невзирая на пол и возраст.

Между тем, этими заявлениями Алиев, по сути, дает понять международным посредникам по урегулированию азербайджано-арцахского конфликта, что не намерен идти ни на какие “взаимные компромиссы” и что участие Азербайджана в мирном процессе — имитация переговоров с целью дождаться благоприятного стечения геополитических обстоятельств для решения вопроса в свою пользу — либо дипломатическим, либо военным путем. А в подбор призывы сопредседателей Минской группы ОБСЕ по итогам визита в Баку, Ереван и Степанакерт воздерживаться от подстрекательских заявлений и провокационных действий, выполнить все обязательства, взятые на саммите в октябре 2017 года в Женеве и на предыдущих саммитах, в частности, в Вене и Санкт-Петербурге, предпринять дополнительные шаги для снижения напряженности, как это было согласовано в Женеве и соблюдать режим прекращения огня для Баку, не имеют никакого значения.

Более того, в дни визита посредников в регион в результате нарушения азербайджанской стороной режима прекращения огня был убит военнослужащий Армии обороны Арцаха Айк Калантарян. А после заявления посредников Баку прибег к дешевому трюку с распространением постановочного видео о якобы имевшем место уничтожении автомобиля УАЗ, на котором армянские диверсанты будто бы пытались проникнуть на территорию Азербайджана. На видео видно, как горит какой-то белый “уазик”, а “диверсантов” нет. Как нет и тумана, под покровом которого будто была совершена попытка диверсии.

“В представлении одних только азербайджанцев армянские диверсанты могли пойти на диверсию на УАЗе с белыми номерами. А почему машина снята сзади, или если вы заметили машину, то где диверсанты?” — иронично заметил пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян. В МИД Армении действия Баку расценили как очередную попытку отвлечь внимание от последнего заявления сопредседателей МГ ОБСЕ. “Пытаясь отвлечь внимание от последнего заявления сопредседателей МГ ОБСЕ, пропагандисты МИД Азербайджана раскрыли новое секретное логическо-субстантивное диверсионное оружие армян — испорченный УАЗик. Оружие оперативно обезврежено. Бурные аплодисменты, местами переходящие в овации”, — написал в своем микроблоге Twitter пресс-секретарь МИД РА Тигран Балаян.

Сомневаться в том, что вся предвыборная кампания Алиева будет строиться на пропаганде войны против армян, не приходится. По большому счету, “избирающемуся” в четвертый раз Алиеву больше нечем привлечь внимание оболваненного и обнищавшего за все прошедшие годы его правления электората. Подстраиваться под Алиева придется и его возможным оппонентам, которым также нечем похвастаться. Судя по записям в азербайджанском сегменте соцсетей, а также редким прорывам “в свет” оппозиционно настроенных журналистов, азербайджанские избиратели давно разуверились как во власть предержащих, так и в неспособной противодействовать диктаторскому режиму властей оппозиции. К тому же в вопросе Арцаха подходы оппозиции совпадают с позицией властей. Достаточно опять же вспомнить события 30-летней давности, когда азербайджанские власти и оппозиция использовали азербайджано-арцахское противостояние во внутриполитических разборках, не гнушаясь убийствами как армян, так и азербайджанцев. Так что, начавшийся на нагнетании антиармянской истерии предвыборный “марафон” в Азербайджане вполне может привести к обострению ситуации на границах с Арцахом и Арменией. Пропагандистский рупор Алиева, депутат Расим Мусабеков, уже заявляет о том, что в случае, если страны сопредседатели не перестанут “прокровительствовать армянам”, то “ летом или осенью могут начаться негативные процессы на линии соприкосновения войск”.

В этом контексте приветствие сопредседателями МГ ОБСЕ “намерения сторон продолжить интенсивные переговоры с учетом нынешнего избирательного периода” представляется более чем странным. Тем паче, что президент Армении, принимая посредников, обратив их внимание на заявления из Баку, отметил, что они являются еще одним свидетельством того, насколько далек Азербайджан от готовности продвигать вперед переговорный процесс на основе предложений сопредседателей МГ.