Государство Февраль 14, 2018 | Автор : admin

В сопровождении директора центра креативных технологий Тумо Мари Лу Папазян Президент Болгарии Румен Радев со своей супругой и делегацией из Болгарии посетили возглавляемый ей учебный ИТ-центр.

Гости ознакомились с историей и деятельностью учебного центра, а также методиками обучения. Румен Радев был глубоко впечатлен увиденным. “Я восхищаюсь армянским народом. Вам удалось найти способ эффективного и правильного обучения своего будущего поколения, и это весьма впечатляет. То, что я увидел, просто изумительно”, — заявил журналистам Румен Радев.

Кроме того, гости прошлись по специализированным учебным классам, в одном из которых преподаватель вместе с учениками выразил желание сделать селфи с главой Болгарского государства. Последний поддержал инициативу и сфотографировался со всеми желающими.