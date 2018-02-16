Регион Февраль 16, 2018 | Автор : admin

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о необходимости обсуждения с Турцией путей продолжения сотрудничества, поскольку цели двух стран в Сирии совпадают.

“Турция остается важным союзником Соединенных Штатов, очень важным для нас партнером в регионе. Нам необходимо найти способ продолжить работу в одном направлении, мы стремимся к одним и тем же результатам в Сирии”, — заявил он на пресс-конференции в ходе визита в Иорданию.

Как известно, кризис в отношениях между Анкарой и Вашингтоном обусловлен поддержкой США сил самообороны сирийских курдов (YPG), объявленных Турцией террористической группировкой. США же опираются на YPG в борьбе с террористической группировкой “Исламское государство” и считают, что операция Турции “Оливковая ветвь” в сирийском Африне против курдов негативно повлияла на ход борьбы коалиции во главе с США с ИГ. Президент входящей в эту коалицию Турции Реджеп Эрдоган назвал борьбу США против ИГ “театром”, который оборачивается борьбой против Турции, и пригрозил “османским кулаком”. Узнав о планах США предоставить YPG $500 млн, Анкара пригрозила полным разрывом с Вашингтоном. Чем ответит Эрдогану госсекретарь Тиллерсон, который в рамках своего ближневосточного турне, помимо Иордании, Кувейта, Ливана и Египта, намерен посетить также Турцию?