Американская разведка “пророчит” новую войну в Арцахе, Белый дом урезает финансовую помощь Армении. Директор Национальной разведки США Дэниел Коутс усмотрел вероятность возобновления в 2018 г.масштабных военных действий в зоне азербайджано-арцахского конфликта. В опубликованном им докладе “Всемирная оценка угроз” в части, посвященной Арцаху, отмечается: “Напряженность из-за оспариваемого района Нагорного Карабаха может перейти в крупномасштабный военный конфликт между Арменией и Азербайджаном, в который может втянуться и Россия, чтобы поддержать своего регионального союзника.

Нежелание обеих сторон идти на компромисс, нарастающее давление внутри обществ, устойчивая военная модернизация Азербайджана и приобретение Арменией нового российского оборудования подкрепляют риск крупномасштабных боевых действий в 2018 году”.

По большому счету, Америки директор американской нацразведки не открыл. При всем уважении, вряд ли он лучше нас осведомлен о степени агрессивности Азербайджана и Турции в отношении Армении, Арцаха и армян вообще, которую мы ощущаем денно и нощно. К тому же с подобным “предупреждением” г-н Коутс выступал и в прошлом году, отмечая при этом, что напряженность в отношениях между Арменией и Азербайджаном из-за Арцаха резко увеличилась в апреле 2016 года, а “продолжительные экономические трудности в Азербайджане могут стать вызовом режиму и увеличить тенденцию по подавлению инакомыслия для сохранения власти, пока в стране пытаются сбалансировать отношения с РФ, Ираном и Западом”.

В этом году имеет место смена акцентов. Ничего не говорится о переносе сроков президентских выборов в Азербайджане, как и о том, что предвыборная кампания Алиева строится на пропаганде войны и посягательствах Баку на Ереван и Зангезур. Это можно объяснить тем, что доклад, видимо, готовился задолго до объявления Алиевым досрочных выборов. А вот процитированное выше и последующие положения доклада свидетельствуют о том, что обеспокоенность нацразведки США вызвана больше перспективой усиления российского фактора в регионе. Так, в докладе отмечается, что Кремль будет стремиться поддерживать и, по возможности, расширять свое влияние на территории всех бывших советских стран. “Во время своего возможного следующего президентского срока президент Владимир Путин будет опираться на агрессивную и оппортунистическую внешнюю политику для достижения результатов за пределами России. Он также прибегнет к более авторитарной тактике, чтобы держать под контролем вызовы его правлению”, — говорится в документе. Глава нацразведки США считает, что попытки России подорвать западную интеграцию Грузии останутся первичными источниками нестабильного положения в Тбилиси. Россия также будет пытаться не допустить потенциального потепления в отношениях между Беларусью и Западом. Украина же, говорится в докладе, по-прежнему подвержена риску внутренних беспорядков, которые Россия может использовать для подрыва прозападной ориентации Киева. Американская разведка также убеждена в том, что Россия будет давить и на лидеров стран Центральной Азии, чтобы “добиться поддержки инициатив в областях экономики и безопасности, выдвигаемых Россией, а также сокращения масштабов взаимодействия с Вашингтоном”.

Публикация доклада совпала с обострением американо-российских отношений по целому ряду направлений, включая военное, существующими санкциями против России и подготовкой Вашингтона к вводу новых, о чем министр финансов США Стивен Мнучин объявил на днях, отметив, что президент Трамп их одобрил, а также с муссирующимися сообщениями об угрозе возможных санкций со стороны США в отношении правительств и частных компаний ряда стран в случае “существенных сделок” с российскими компаниями, включенными в американский санкционный список.

Все это, и особенно последнее обстоятельство, не могло не вызвать обеспокоенности в Армении, у которой, по сути, нет альтернативы закупкам российского вооружения. Трудно сказать, насколько “существенными” расценят в Вашингтоне эти закупки. Хочется надеяться, что в Белом доме с пониманием отнесутся к сложившейся ситуации, как с пониманием относились к армяно-иранскому взаимодействию в самый разгар санкционной политики США в отношении Ирана. США, надо полагать, понимают также, что приобретение российского вооружения позволяет Армении сохранять военный баланс в зоне конфликта, что в немалой степени сдерживает азербайджанскую агрессию.

Возобновление же крупномасштабных военных действий Азербайджаном может произойти по любому поводу и в любое время, которое Баку сочтет для себя благоприятным.

Вероятно, в контексте американо-российского противостояния следует рассматривать и предложение президента США Дональда Трампа Конгрессу сократить финансовую помощь Армении в рамках бюджета страны на 2019 финансовый год. Согласно бюджету, предполагающему резкое сокращение внешней помощи вообще, Армения в 2019г. должна получить экономическую помощь в размере $3,24 млн, против $4 млн в 2018г. Грузии предлагается выделить $25млн, а Азербайджану, который в 2018г. был вообще лишен помощи, — $3млн.

В рамках программы международного военного образования Армении предлагается выделить еще $600 тысяч (та же сумма в 2018), столько же Азербайджану, а Грузии — $2,2 млн.

Для обеспечения международного контроля за наркотиками Армения, как и в 2018, получит $1,5 млн. А вот военной помощи Армения не получит, хотя в прошлом году ей было выделен миллион долларов.

При этом США в проекте бюджета на 2019 финансовый год предусмотрели более $6,3 млрд на программу сдерживания России, отмечая, что “долгосрочное стратегическое соперничество с Китаем и Россией” есть и будет в обозримом будущем ключевым приоритетом для Пентагона. Эхом откликнулся генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, призвавший европейских союзников и Канаду продолжать наращивать расходы на оборону, поскольку альянс расширяет свой командный штаб в ответ на более решительную Россию.

Американский Конгресс, конечно, может не согласиться со многими пунктами предложенной Трампом программы, как это уже было в прошлом году. Однако приоритеты обозначены.