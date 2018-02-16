Экономика Февраль 16, 2018 | Автор : admin

Одно из поручений премьер-министра Армении Карена Карапетяна в ходе вчерашнего заседания правительства касалось мониторинга окружающей среды.

Премьер отметил, что Министерством охраны природы в трехмесячном срезе представляются исследования — мониторинг окружающей среды, оценка параметров загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов, почвы, воды и пр.

Одновременно, как отметил Карен Карапетян, приведенные исследования не содержат анализа касательно причин зафиксированных проблем и их устранения, а действующим законодательством не установлены действенные механизмы по решению данных проблем.

Премьер поручил министру охраны природы Армении Арцвику Минасяну в месячный срок обеспечить проведение анализа выявленных в результате мониторинга проблем и возможных путей их решения, а также представить в аппарат правительства республики предложения касательно инструментария, обеспечивающего их реализацию.

Министру территориального управления и развития Давиду Локяну поручено принять меры в направлении сокращения выявленных в результате проводимого Министерством охраны природы мониторинга проблем, улучшения экологической ситуации.

“Мы констатировали: есть общины, где по результатам мониторинга из года в год Министерство охраны природы представляет одно и то же заключение. Однако из заключения непонятно, какие шаги должен предпринять руководитель общины. То есть фиксируем проблему, ничего не делаем для ее устранения, в следующий раз снова фиксируем эту проблему. Во избежание этого, г-н Минасян, четко формулируем действия”, — сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.