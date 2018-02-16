Регион Февраль 16, 2018 | Автор : admin

После того, как заседание Духовного собрания Константинопольского патриархата Армянской Апостольской церкви объявило, что обязанности местоблюстителя патриарха продолжит осуществлять архиепископ Арам Атешян, избранный на эту должность архиепископ Гарегин Бекчян вынужден был подать в отставку, а на днях и вовсе покинул Стамбул.

Об этом в соцсети написал стамбульский фотограф армянского происхождения Мурад Эзер: “Мы проводили Гарегина Бекчяна. В добрый путь! Это хорошая личность, сердце которого преисполнено лишь любовью. Армянский народ тебя не забудет”.

Напомним, что в администрации Стамбула 7 февраля состоялось обсуждение с участием представителей фондов армянской общины и пресс-секретаря инициативной группы. На встрече присутствовал и глава МВД Турции, заявивший, что они не признают Бекчяна в качестве местоблюстителя, назвав при этом единственным “законным” местоблюстителем архиепископа Арама Атешяна.

Сам Святейший Бекчян, избранный местоблюстителем Константинопольского патриаршества 15 марта 2017 года, перед тем, как покинуть Стамбул, написал письмо, в котором, в частности, говорится: “Причиной моего возвращения в Турцию после более пятидесяти лет служения за рубежом было стремление положить конец длящемуся девять лет переходному периоду. Считал, что в этом вопросе было бы достаточно руководствоваться верой и совестью, дабы наши церковь и народ добились успеха в выборе патриарха. Только теперь осознаю, насколько ошибался… Последние события — следствие не одного дня. Жаль, что этот процесс, в эпицентре которого, кажется, оказался я, преследовал цель саботировать выборы 85-го Патриарха. Это результат долгосрочной и спланированной акции”.

Он также добавил, что уезжает, дабы его присутствие не повредило в какой-либо степени армянской общине, и без того потерпевшей немалый урон.

Напомним, что пост армянского патриарха Константинопольского решением Духовного совета был объявлен вакантным ввиду состояния здоровья патриарха Месропа Мутафяна.

Против решения турецких властей оставить архиепископа Арама Атешяна на посту местоблюстителя Константинопольского патриарха высказался и депутат-армянин турецкого Меджлиса Гаро Пайлан, высказав мнение, что для назначения своего ставленника (Арама Атешяна — Г.С.) турки сплели клубок интриг. “Однако мы не принимаем навязанного исполнителя. Мы хотим избрать своего патриарха”, — написал он на своей страничке в Twitter.